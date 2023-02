Kommentar

Her er VM-sjefens hodepine

VM-sjef Åge Skinstad presenterte Trondheim 2025 på et pressetreff i Italia mandag.

MALBORGHETTO (VG) Det er ikke så lett å planlegge et mesterskap når det er helt i det blå om en av de mektigste aktørene skal få være med eller ei.

Delegasjonen fra «Trondheim 2025» er på skolebenken i Slovenia disse dagene. Der skal de plukke opp både hva den lokale arrangøren lykkes med, og hva som bør gjøres annerledes når det er Norge som ønsker velkommen til VM.

Det kan høres lenge ut til 2025, men arrangøren har strengt tatt bare tiden og veien. Etter at en noe malplassert Berit Svendsen gikk av som VM-sjef, har ringreven Åge Skinstad kommet inn. Nå er dessuten Åsne Havnelid på plass som styreleder, med mye god ballast i bagasjen fra 2011.

Arrangementet fremstår åpenbart i skikompetente hender nå, men vi vil aldri få vite hvilke verdier og effekter VM gikk glipp av i tidlige faser.

Nå er vi uansett der at mye handler om å lande logistikk.

Under et pressemøte i Malborghetto, som ligger på den italienske siden av grensen, snakket Skinstad og operativ sjef Kristin Mürer Stemland mye om hvor lærerikt det er å se hvordan den slovenske arrangøren opererer.

Men samtidig er den norske VM-sjefen svært bevisst på bakteppet som kan bli krevende for arrangementet i Norge. «Et særdeles vanskelig spørsmål» kaller han problemstillingen om en russisk rolle - eller mangel på sådan - neste gang det skal inviteres til verdensmesterskap.

I Planica er russerne som kjent utestengt, et valg som er viktig og riktig, selv om det får sportslige konsekvenser av klar negativ art.

Ingen vet hvor lenge krigen i Ukraina kommer til å vare. Det er også stor usikkerhet rundt hvordan planen til Den olympiske komité (IOC) kommer til å forløpe, med tanke på å finne en vei for en retur av russiske og belarusiske utøvere.

Hvordan internasjonale særforbund som FIS kommer til å manøvrere, er også et ubesvart spørsmål.

På toppen av dette har du norske myndigheters syn på innreise, og du har en norsk idrettsbevegelse som er klokkeklar på at russere ikke er ønsket så lenge invasjonskrigen pågår.

Åge Skinstad har selvsagt helt rett når han sier at vi først og fremst må håpe at grusomhetene i Ukraina snart tar slutt. Men samtidig kan et så stort arrangement ikke ignorere muligheten for at krigen drar ut i tid. Det er ikke et helt urealistisk scenario at russernes rolle blir særdeles betent også rundt Trondheim 2025.

Det hele kan virkelig bli satt på spissen dersom FIS skulle lande på en IOC-lignende tankegang, og mot viljen til den norske representanten i styret ende med en eller annen grad av innlemmelse av utøvere fra en invasjonsmakt.

Slik landskapet ser ut nå vil det trolig uansett være vrient for en offiser som Alexandr Bolsjunov å få grønt lys som nøytral så lenge det kriges. Men for andre russiske utøvere kan temaet bli aktuelt.

Alexandr Bolsjunov med flagget til Den russiske olympiske komité (ROC) under OL i Beijing i fjor.

For arrangøren i Trondheim er det ingen tvil om at situasjonen er en hodepine. Russer-spørsmålet er noe man må ta høyde for i planleggingen, samtidig som mange av forutsetningene avgjøres av krefter langt utenfor myndigheten til Skinstad & co.

Det de derimot har kontroll over, er hva som behøves for å få arrangementet til å gå rundt. Cirka 700 frivillige har på plass, men det er fortsatt et stykke igjen til behovet på rundt 2500 er oppnådd. Dessuten jobbes det med å få konkurranseprogrammet på plass i et VM som håper å selge 250.000 billetter.

Bærekraft er et nøkkeold i kommunikasjonsarbeidet rundt mesterskapet, et tema som blir stadig mer betent i en tid der idrettens rolle i et klimaperspektiv stadig problematiseres.

Hvis det blir som Trondheim 2025 ønsker seg, kommer vi også til å få en utvidelse av kombinertøvelsene og ikke minst en innlemmelse av para-idretten.

Det er et viktig og riktig signal, som handler om å ta inkludering på alvor.

Men om vi om to år er kommet dit at skisporten er klare for å inkludere russiske utøvere igjen, er i skrivende stund aldeles uvisst. Det er krevende i seg selv.