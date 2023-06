SATSER UTENFOR LANDSLAGET: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo, her under en treningsøkt i Granåsen i Trondheim onsdag morgen.

Stopper Klæbos tilgang på Olympiatoppen

TRONDHEIM (VG) I mai var «ingenting avklart». Men nå bekrefter langrennssjef Espen Bjervig at Johannes Høsflot Klæbo (26) ikke får tilgang på Olympiatoppens ressurser frem til han har skrevet en representasjonsavtale.

Det skriver Bjervig i en tekstmelding til VG onsdag.

«Olympiatoppens ressurser er forbeholdt landslagsutøvere eller de som representerer landslag. I sesong vil utøvere som representerer landslaget få tilgang», melder Bjervig på spørsmål om Klæbo får tilgang til Olympiatoppen nå som han står utenfor landslaget.

Han legger til at de vil melde fra når ting er klart angående Klæbos representasjonsavtale.

Den kan i teorien bli klar og gjelde fra 1. august og trønderen kan dermed få den tilgangen han ønsker fra et slikt tidspunkt.

Info Dette er en representasjonsavtale: Der landslagsuttatte utøvere skriver under på en avtale for hele kalenderåret, vil det for Klæbos del være snakk om å representere Norges Skiforbund i bestemte perioder av året.

Han vil da skrive under en representasjonsavtale for ett eller flere enkeltrenn, eller en lengre periode som hele vinterhalvåret.

Petter Northug hadde en representasjonsavtale som varte en hel vintersesong. Det vil si fra før første verdenscuprenn og frem til en stund etter at det siste verdenscuprennet var over.

Å representere landslaget i gitte perioder av året innebærer også plikter for en utøver.

Representasjonsavtalen regulerer blant annet utøverens plikter av sportslig- og markedsmessig art, som når man skal bruke forbundets representasjonstøy og logoer på bekledning. Hvor mange ganger man skal delta på såkalte markedsoppdrag i sesong. Den forteller også noe om Norges Skiforbunds spilleregler, som kunnskap om antidopingreglement, plikter overfor medier m.m. Kilde: NSF og advokat Hans Erik Johnsen Vis mer

Det var i slutten av april at Klæbo gikk til det drastiske skrittet og brøt med landslaget. Det får konsekvenser og innebærer at han må stable på plass et helt eget opplegg, både for medisinsk behandling, i samlings- og treningsøyemed og på smøreopplegg.

Rundt Olympiatoppen-tilgangen virket imidlertid ting mer usikkert rundt Norges største medaljegarantist før Trondheim-VM i 2025.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø visste ikke hvilke endringer som kom til å komme for Klæbos del. Det gjorde heller ikke langrennssjef Bjervig.

– Men nå og frem til en representasjonsavtale til vinteren, så har han ikke tilgang til Olympiatoppens ressurser?

«Det er det som er utgangspunktet, ja», skriver Bjervig i dag.

Da VG spør om hvordan skistjernen tok den beskjeden, svarer langrennssjefen slik:

«Dette er en regel alle i Idretts-Norge kjenner til og som jeg skrev tidligere så skal vi melde fra når vi er klare angående Johannes’ representasjonsavtale».

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet under VM i Planica.

Olympiatoppen har for øvrig et bredt utvalg av ressurser de kan bistå topputøverne i Norge med:

Deres fagpersonell har bistått landslagsløpere i langrenn i en årrekke. Da Martin Johnsrud Sundby ble vraket fra landslaget tilbake i 2020, mistet han tilgang til en viktig teknikk- og motorikktrener.

I tillegg har Olympiatoppen andre helse- og treningsressurser, og gjennomfører såkalte standardtester for utøverne.

Haakon Klæbo – pappa og manager for skistjernen – har ikke besvart VGs henvendelse onsdag.

Heller ikke landslagsvrakede Emil Iversen, som onsdag presenterte sitt opplegg for kommende sesong, får tilgang til Olympiatoppens ressurser kommende sesong.

– Hvis jeg skal få det, så blir det via regionlaget (som han skal trene litt med) og noe styrkeopplegg med dem. Men det er ikke noen spesialtilpasning for meg, nei, sier trønderen og fortsetter:

– Men at jeg vil og skal være med laget som får tett oppfølging av Olympiatoppen, det vil nok kanskje bli litt via dem. Men det er ikke som det var. Samtidig er jeg vraket også, så jeg føler det er greit.