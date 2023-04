Astrid Øyre Slind fortsetter satsingen privat.

VM-vinner Slind fortsetter privat: − Hvorfor gamble og bytte ut det du vet har fungert?

VM-gullvinner Astrid Øyre Slind (35) blir ikke del av elitelandslaget i langrenn neste sesong. Hun fortsetter den private satsingen med trener Chris Jespersen.

NTB

Slind opplyser på Instagram om beslutningen hun har tatt.

«Etter en god dialog med langrennslandslaget har vi kommet fram til at det riktige for meg akkurat nå blir å fortsette på team Aker Dæhlie», skriver Oppdal-jenta.

«Jeg gleder meg til en ny sesong. Du blir ikke kvitt meg, Chris Jespersen», legger hun til.

Jespersen har i flere år vært Slinds personlige trener.

Rådgiver og trener

Til NTB sier trener Jespersen at han er glad for at eleven ønsker å ha han rundt seg også kommende sesong.

– Det er veldig hyggelig, det. Det setter jeg pris på, at jeg får være med videre på den reisen vi har vært på, sier han.

– I hvilket grad har du vært en rådgiver i prosessen?

– Vi har selvsagt snakket om det. Jeg har bare sagt at du må gjøre det du mener gjør deg til en best mulig skiløper, sier Jespersen.

I vinter fikk han oppleve at eleven tok bronse på fellesstarten med skibytte under VM i Planica. På stafetten samme sted bidro 35 år gamle Slind til norsk gull.

Alderen avgjørende

Veteranen fra Oppdal har i flere år vært en av verdens beste langløpere. I vinter har hun imidlertid for alvor tatt steget opp i toppen i verdenscupsirkuset.

Trener Jespersen er klar på at Slinds alder var medvirkende til beslutningen som nå er tatt.

– Hadde hun vært 21 år, hadde det kanskje blitt landslag. Men hun er nå 35 år, og det er først de siste to årene hun har begynt å gå fort på ski. Hvorfor gamble og bytte ut noe du vet har fungert? sier han til NTB.

Sammen med Slind har han allerede begynt planleggingen av neste sesong. opplegget blir mye likt det de to har benyttet seg av så langt.

– Hun kan ikke miste forsen sin som er styrke i overkroppen. Det må vi ta vare på videre. Samtidig må vi seg på svakhetene. Denne sesongen viste at den siste bakken i Tour de Ski ikke passet henne bra. Da er det naturlig å se på det. Det er ikke tvil om at Touren er noe hun har lyst til å gå, sier Jespersen.

Torsdag kom beskjeden om at Kristine Stavås Skistad også dropper elitelandslaget neste vinter. Hun vil fortsette i Konnerud-miljøet. Dermed står to store profiler utenfor landslaget kommende sesong.