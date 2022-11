LANDSLAGSTRENER I LANGRENN: Dag Kaas er død. Bildet ble tatt utenfor Olympiatoppen i juli 2019.

Tidligere langrennstrener Dag Kaas er død

Tidligere landslagstrener i langrenn Dag Kaas er død. Han ble 75 år. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen er i sjokk og sørger over tapet.

Kaas døde etter kort tids sykdom fredag ettermiddag. Det melder Olympiatoppen i en pressemelding lørdag.

Kaas var landslagstrener i langrenn på 1980-tallet. Han var også privat trener for Bente Skari og Astrid Uhrenholdt Jacobsen gjennom deres karrieren. Uhrenholdt Jacobsen ble verdensmester i sprint i 2007. Og snakket ofte om hvor viktig Dag Kaas var for henne. Bente Skari ble olympisk mester på 10 kilometer klassisk i 2002.

Han var tilknyttet Oslo-Klubben Heming.

MED ASTRID: Dag Kaas sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen under NM i 2009.

Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen, som har trent frem tre sønner til verdenstoppen og OL- og VM-gull, mottok meldingen om at Kaas er død med stor sorg.

– Jeg er like sjokkert som resten av verden. Jeg er helt satt ut. Det er utrolig trist. Jeg har mistet en venn, god kollega, og samtalepartner, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Ingebrigtsen ble kjent med Kaas da han var konsulent ved Olympiatoppen. Der fungerte Kaas som et bindeledd til friidretten. De utviklet et nært forhold og utvekslet synspunkter på mange ting.

TRIST: Gjert Ingebrigtsen kommenterer dødsfallet til Dag Kaas med stor sorg. Her under NM i friidrett i fjor.

Gjert Ingebrigtsen har også hatt besøk av Kaas hjemme i Sandnes.

– Det er et veldig stort tap for meg personlig. Jeg kjenner det langt inn i sjela. Jeg hadde mye kontakt med Dag i lang tid. Jeg har vært på tur med ham mange ganger. Det er virkelig en person som har satt spor i mitt liv, sier Ingebrigtsen.

Bente Skari er blant mange som sørger.

– Det er bare fryktelig trist og leit, sier Bente Skari til VG.

– Han er jo den som har ansvaret for min utvikling som skiløper. Vi hadde et veldig godt samarbeid da jeg gikk på ski og vi holdt kontakten senere. Vi hadde blant annet alltid en årlig lunsj før jul.Der pratet de om det aller meste, hva de begge drev med, men ikke minst diskusjoner om trening og norsk og internasjonal langrenn.

NORSK GULL: Daag Kaas senunderer Bente Skari frem til OL-gull i Salt Lake City i 2002.

– Han var en interessert person. Han kunne utrolig mye og var så kunnskapsrik. Det var morsomt å diskutere med ham og lufte problemstillinger, sier Skari.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn sender sine tanker til familien til Kaas.

Bjørn forteller at Kaas var en drivende trenerkraft i norsk langrenn, helt fra han utviklet juniorlandslaget med knallsuksess på 80-tallet og videre inn på landslaget med utøvere som Britt Pettersen, Grete Nykkelmo, Ragnhild Brattberg og mer etablerte Berit Aunli, Marit Myrmæl, Anette Bøe og Anne Jahren.

Bjørn forteller videre at Kaas senere ble sportssjef i norsk langrenn, med ansvar for begge kjønn.

– Han var jo med å utvikle særlig norsk, men også internasjonal kvinnelangrenn, sier NRK-eksperten.

Dette skriver Olympiatoppen i pressemeldingen:

«Kaas har vært en nøkkelperson i Olympiatoppen helt siden oppstarten, men er også godt kjent som langrennstrener, næringslivskonsulent, orienteringstrener og -leder, og friluftslivsentusiast. For Dag Kaas var virket ved Olympiatoppen livet helt til det siste. Det er kun få uker siden han representerte Olympiatoppen som OLT-coach under VM i skyting i Kairo, hvor han gledet seg stort over den norske suksessen».

Familien ber om ro i sorgen.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sender tanker til familien.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Dag Kaas’ bortgang. Våre tanker går til familien og våre idrettsvenner, Astrid, Carl, Sverre og Martin. Det er ufattelig at Dag er gått bort. Han var en aktiv og engasjert kollega og bidragsyter for idrettene helt til det siste. Dag vil bli dypt savnet av mange, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.