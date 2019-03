USIKKER PÅ FREMTIDEN: Helene Marie Fossesholm under NM på Lygna. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Supertalentet Fossesholm (17) kan vrake langrennssatsingen

LYGNA (VG) Therese Johaug (30) tok sitt tredje NM-gull denne sesongen, men kun 40 sekunder bak kom 17-åringen som er betegnet som Norges største langrennstalent. Men Helene Marie Fossesholm (17) kan gå tapt for langrennsporten i årene fremover.

Johaug vant 5-kilometeren 3,8 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg. Men igjen imponerte junioren Helene Marie Fossesholm, som var 40 sekunder bak på sjetteplass.

17-åringen er sett på som Norges største fremtidshåp i kvinnelangrenn og har fortsatt to år igjen av junioralderen. Hun er også blitt omtalt som den «Nye Bjørgen» av langrennsekspertise. Men nå gjør hun det klart at hun kan ende med å velge satsing på terrengsykling i stedet.

– Jeg syns begge deler er skikkelig moro. Det gir motivasjon. Når skisesongen er over har jeg alltid noe å glede meg til og motsatt, sier Fossesholm etter femteplassen i NM på VGs spørsmål om hun ikke er sikker på hvilken idrett hun skal velge fremover.

– Når føler du at du må ta det valget for fremtiden?

– Det har jeg ikke tatt stilling til. Det må jeg ta når den tid kommer, sier Fossesholm etter NM-løpet.

NM 5 km kvinner 1) Therese Johaug, Nansen 12.14,6 2) Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik 0.03,8 sek bak. 3) Ingvild Uhrenholdt Jacobsen, Heming 0.16.0 4) Hedda Østberg Amundsen, Asker 0.38,6, 5) Mari Eide, Øystre Slidre 0.40,6 6) Helene Marie Fossesholm, Eiker 0.40,7 7) Kathrine Rolsted Harsem 0.49,8 8) Julie Myhre, Byåsen 0.49,9 9) Marte Skaanes, Strindheim 0.55,4 10) Mathilde Myhrvold, Vind 0.57,4 Vis mer vg-expand-down

Hun gjør det klart at valget mellom langrenn og terrengsykling er en reel problemstilling for henne fremover.

Fossesholm har merket et visst press rundt henne i langrennsmiljøet.

– Jeg har hørt litt forskjellig, men til syvende og sist så er det jeg som bestemmer dette. Jeg blåser i hva alle andre sier og jeg bestemmer selv det jeg har lyst til, sier Fossesholm.

Juniorlandslagsløperen, som har et år igjen på videregående skole tok denne vinteren flere sølv i junior-VM i langrenn, bak sesongens store internasjonale skikomet svenske Frida Karlsson

Det ble i forkant av mesterskapet mye oppmerksomhet da Skiforbundet i vinter offentliggjorde veksthormonbehandlingen hennes tidligere i tenårene for å oppnå normal vekst. Hun og faren fortalte da om at de har visst om at det hadde vært mange rykter om behandlingen.

Nå er junior-VM i terrengsykling målet fremover.

– Jeg skal begynne å sykle på mandag er planen. Og om to uker drar jeg til Italia for å sykle utenlandsritt, sier Fosseshom som mener sykkelsporten i terrenget byr på enda mer lek enn lanngrennssporet.

Fossesholm har imponert i sporet tidligere i sesongen også:

Landslagsløper Astrid Uhnreholdt Jacobsen mener det er viktig at folk rundt Fossesholm ikke presser henne.

–Selvfølgelig må man gjøre det man kan for at hun syns at langrenn er gøy og at det er et hyggelig miljø å være i ikke minst og at hun føler at hun får gode arenaer å utvikle seg på uten at det blir for mye press eller prat om utenomsportslige ting som det kanskje har vært for henne i vinter, sier Jacobsen.

Langrennssjef Espen Bjervig er klar på at de må ta en skikkelig prat med Fossesholm rundt hennes fremtidsmuligheter i Skiforbundet.

– Hun skal ta valget, men da får vi fortelle henne hvordan vi kan tilrettelegge og passe på at hun får vest mulig skikarrieren. Til syvende og sist må hun ta valget, men jeg håper inderlig hun velger langrenn, sier Bjervig.

