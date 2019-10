ETTERTRAKTET: Muligheten til å vise Therese Johaug i aksjon, er noe av det TV-stasjonene kjemper om. Foto: Berit Roald, Scanpix

NRK kan miste alle langrennsrettighetene

Neste sesong kan bli den siste Therese Johaug (31) og konkurrentene direktesendes på NRK. Overfor VG bekrefter TV 2 interesse for rettighetene for verdenscup i Norge, Sveits og Østerrike.

Markedet for TV-sendt vintersport er komplekst. Rettighetene selges i flere ulike pakker av flere ulike eiere. I april ble det kjent at Nordic Entertainment Group (NENT) hadde kjøpt retten til å vise store mengder verdenscup i langrenn, alpint, hopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski i en femårsperiode fra 2021/2022-sesongen. Avtalen inkluderer også ski-VM i 2023 og 2025.

I etterkant har NENT, som er eier av Viasat-plattformen, også sikret seg skøyter. Det betyr at NRK mister store deler av vintersport-innholdet sitt etter neste sesong.

Samtidig er det fortsatt betydningsfulle rettigheter i spill. Det gjelder blant annet verdenscup i langrenn og hopp arrangert i Østerrike, Sveits og Norge.

– Formidabel interesse

Norges Skiforbund skal selge en rettighetspakke både nasjonalt og internasjonalt med alle konkurranser i verdenscupen i Norge fra sesongen 2021/2022.

– Interessen opplever vi som formidabel med tanke på de henvendelsene vi har fått. Prisen NENT ga for de andre rettighetene forteller også at interessen er beviselig større enn noen gang, sier kommunikasjonssjef Espen Graff til VG.

Han bekrefter at de har vært i samtaler med Nordic Entertainment Group om Norges Skiforbunds rettigheter.

– Vi har allerede hatt dialog med NENT. Det vil vi naturligvis også ha i fortsettelsen. Vi må se på helheten og alle muligheter når det gjelder formidlingen av skisport. Vår jobb er å sørge for best mulig rammevilkår i Norge. Pris er et viktig element, men det er også distribusjon. Antall seere og kommersielle muligheter er et viktig punkt som vi ser nærmere på. I en tid hvor mediebildet blir stadig mer komplekst, ser vi blant annet på mulighetene knyttet til digitale plattformer på en annen måte enn tidligere, sier Graff.

SKIFORBUNDETS MANN: Espen Graff er kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Ligger an til kamp

TV 2 har eksklusive rettigheter for verdenscup i Sveits ut neste sesong. Samtidig deler de Østerrike-rennene med NRK.

Fra den neste avtaleperioden er de også ute etter rettighetene for verdenscup arrangert i Norge. Det bekrefter TV 2-direktør Olav Sandnes.

– Vi kommenterer i utgangspunktet aldri pågående eller forventede rettighetsprosesser – men vi kan si at vi har en interesse for denne rettigheten, sier Sandnes til VG.

– I TV 2 er vi interessert i de sportsrettighetene som det er interesse for i Norge – eller hvor vi ser potensial for å bygge opp interesse, som vi har gjort med sykkel, legger toppsjefen til.

TV 2-SJEF: Olav Sandnes prater om vintersportsrettigheter. Foto: Trond Solberg, VG

Mange aktører

I tillegg til NRK, TV 2 og nevnte NENT, er Discovery en fjerde tung aktør i markedet.

De har fra før kjøpt rettighetene til alle OL frem til 2024. Nå utelukker ikke administrerende direktør Tine Austvoll Jensen at de også vil gå for de resterende, tilgjengelige vintersportsrettighetene.

– Vi er i utgangspunktet interesserte i alle rettigheter som kan gjøres lønnsomme og som har interesse i Norge, men vi kommenterer ikke spesifikke rettigheter, sier Austvoll Jensen til VG.

DISCOVERY-TOPP: Tine Austvoll Jensen er administrerende direktør i Discovery Networks Norway. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Egil Sundvor er sportsredaktør i NRK. Han opplyser at statskanalen vil jobbe for å kunne sende langrenn og annen vintersport også etter 2021.

– Vi er godt kjent med denne interessen. Det er ikke hemmelig at disse rettighetene er ønsket av mange, og vi er klare for å gjøre det vi kan for å sikre at de fortsatt går på NRK fra vinteren 2022. Vi har et godt samarbeid med Norges Skiforbund. Sammen vil vi både løfte og styrke dette tilbudet de neste to årene, sier Sundvor til VG.

NRK-LEDER: Egil Sundvor jobber blant annet med sportsrettigheter for statskanalen. Foto: Erik Johansen, NTB scanpix

NENT-forberedelser

I Sverige sitter Nicholas Smith. Han er kommunikasjonssjef for Nordic Entertainment Group. I en e-post til VG svarer NENT-toppen at de er i gang med å forberede hvordan de skal forvalte rettighetene de overtar fra NRK i 2021.

– Planleggingen i forkant av at vi skal begynne våre vintersportssendinger i 2021, pågår for fullt. Vi er fullt fokusert på å levere et fantastisk produkt til seerne i Norge og resten av Norden, sier Smith til VG.

– Når det gjelder de øvrige rettighetene for langrenn og hopp, så kommenterer vi aldri rettigheter vi ikke eier, sier NENT-sjefen.

Publisert: 25.10.19 kl. 05:04







