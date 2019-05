VM-HELT: Gjermund Eggen på vei mot gull på femmila under VM i Holmenkollen i 1966. Foto: Holm, Knut Edvard

Folkehelt og turistattraksjon

Hvis du spør nordmenn som har levd en stund hvilket navn de forbinder med uttrykket «skikonge», er det slett ikke sikkert at Petter Northug er det første navnet som dukker opp.

Det sier litt om hvor ikonisk du er, dersom busslast på busslast kommer for å besøke deg på gården du driver, selv om den må sies å ligge ørlite utenfor allfarvei.

Men slik var det for den alltid sosiale Gjermund Eggen.

Visstnok skal rundt 75.000 mennesker – tygg litt på det tallet – ha tatt turen til gården i Engerdal for å besøke en tidligere VM-helt og kona.

Det er nemlig ikke en helt vanlig skiløper, eller en helt vanlig kjendis, som nå har forlatt oss, men en av de fremste nasjonale sportspersonlighetene som har gått i et skispor.

Han topper slett ikke adelskalenderen over antallet mesterskapstriumfer, men så er det noe med å være best ved de rette anledningene, da!

Og du blir ikke så veldig mye mer folkehelt enn ved å ta en trippeltriumf i VM på ski på norsk snø.

Akkurat det var det som skjedde i 1966, da hovedstaden var vertskap for verdensmesterskapet.

Med datidens teknologi er det sagnomsust hvordan skiløperen fra Engerdal skapte kollektiv nasjonal neglebiting, da det store spørsmålet var om han skulle dukke opp i tide.

Her snakket vi i en periode virkelig om «sakte-tv».

Men jo da, til slutt ble det klart at Gjermund Eggen var rask nok til å fullbyrde den uvirkelige gullfangsten, for det som nå faktisk er blitt 53 år siden.

Gull på 15 kilometer, femmila og stafetten ble fasiten for mannen, som raskt forvandlet status fra «Engerdalsprinsen» til skikonge.

Han er hedret med en statue, har en serie utmerkelser, han har produsert ski og engasjert seg om både dette og hint.

Men i tillegg til å være supersosial som vert for de tilreisende og drifte diverse prosjekter, var det som sauebonde han brukte mye av energien, også som en engasjert og etter hvert frustrert debattant i rovdyrspørsmålet.

Denne mandagen kom den triste beskjeden om at Gjermund Eggens livssyklus er ved veis ende, i en alder av 77 år. Det er alltid leit når store idrettspersonligheter går bort, og det er ikke nødvendigvis noe poeng i å rangere hva hver enkelt har betydd. Likevel må det være lov å hevde at det var noe helt spesielt med VM-helten fra 1966.

For oss som er født for sent til å ha opplevd trippelen, er historiene om legenden mange og interessante, men det er selvsagt aller sterkest for alle som fikk se ham skape noen av tidenes norske skiøyeblikk.

Det er nok mange som akkurat nå ser tilbake på en busstur til Engerdal med en blanding av gode minner og en skikkelig klump i halsen.

Hvis i fred, Gjermund Eggen. Og takk for at du har betydd så mye – for så uhorvelig mange skiglade landsmenn.

Publisert: 06.05.19 kl. 23:01