KA-CHING! Johannes Høsflot Klæbo, her under sprintfinalen på Konnerud i mars. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Megaavtale for Klæbo: Trolig 25 millioner på fem år

For første gang får Johannes Høsflot Klæbo (23) en sponsoravtale i «Northug-klassen». Ifølge VGs opplysninger handler det om rundt 25 millioner kroner over fem år.

Det ble i vår kjent at landslagsløperne nå gis muligheten til å selge et eget sponsormerke, og nå har Klæbo sin avtale i boks – helt frem til 2025, da det kan bli ski-VM i hans hjemby Trondheim.

VG har avslørt at Petter Northugs avtale med Coop hadde en totalramme på over 30 millioner. Sånn sett er denne avtalen trolig noe mindre, men Northug skulle også drive sitt eget team for disse millionene. Johannes Høsflot Klæbo er en del av landslaget og har ikke de samme kostnadene som det Northug hadde.

– Jeg tror ikke jeg skal gå inn på tall, men det er ingen tvil om at det er en viktig og stor avtale for meg, sier Klæbo om avtalen han nå har inngått med Uno-X.

– Jeg tror dette er vinn-vinn for begge parter. Langsiktigheten fram til 2025 er selvsagt viktig.

Han bekrefter at dette er hans desidert største sponsoravtale – og den mest langsiktige. På VGs spørsmål om han forblir på landslaget også i fremtiden, svarer Klæbo:

– Intensjonen er å gå fortest mulig på ski. Målet er å ta steg – bli en bedre skiløper. Vi har ikke diskutert i det hele tatt det å starte et eget lag, og jeg trives godt på sprintlandslaget.

Han skal også gi råd – og få råd – fra Uno-Xs profesjonelle sykkellag, som også har store ambisjoner.

– Jeg håper at vi kan dele erfaring. Det er to forskjellige måter å trene på, men det er toppidrettshoder det er snakk om, mener Klæbo, som innrømmer at han fikk en realitetssjekk da han var på treningstur med sykkellaget forrige uke.

– Jeg tror jeg har gjort en god handel, sier Jens Haugland, som er administrerende direktør i Uno-X, som er en bensinstasjonskjede.

På spørsmålet på hvor stor avtalen er i forhold til Northug-avtalen, svarer han:

– Det spørs hvordan du regner. Jeg vet heller ikke nok om Northugs avtale med Coop.

Uno-X Norge AS blir altså hovedsamarbeidspartner til Johannes Høsflot Klæbo (23) minst frem til og med VM i 2025.

– Morfar har troen. Jeg tror også han gleder seg til dette samarbeidet, sier langrennsesset om Kåre Høsflot, hans personlige trener.

Klæbo ser muligheten til å bruke syklingen både som restitusjon og til å bygge muskler i beina. Han sier at også sprinttrener Arild Monsen er positiv til at sykling blir en viktigere del av barmarkstreningen.

– Den eneste bekymringen hans nå er vel at jeg velter!

Publisert: 02.06.20 kl. 13:46 Oppdatert: 02.06.20 kl. 14:00

