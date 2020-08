KAMERAT: Niklas Dyrhaug er god kamerat med Petter Northug. Han forteller til VG at han har bedt Northug på middag for en prat når han skulle føle seg klar for det. Her fra fredagens sprint på Aure i Toppidrettsveka. Foto: Ole Martin Wold

Satt sammen og så pressekonferansen til Northug: – Bedt ham på middag

AURE (VG) Flere av landslagsherrene satt samlet og fulgte pressekonferansen der Petter Northug la seg flat.

– Jeg sa til ham at når han føler seg klar for det så inviterer jeg på middag, og så får vi med oss Emil (Iversen) og Tomas (Northug). Så får vi pratet litt ut kanskje. Det kan nok være bra for både han og oss, sier kompis og tidligere skikollega av Petter Northug, Niklas Dyrhaug til VG.

Han er glad for at kameraten har erkjent problemene sine, og mener det var tøft av Northug å stå frem foran hele Norge på direktesendt TV. Han mener at toppidrett nå er mindre viktig.

– Det viktigste nå er at Petter blir helt bra og kommer seg ut av uføret. Det er alltid jævlig mange som mener mye om Petter fordi han er den han er. Jeg har min mening, vi har kjent hverandre siden vi var 11–12 år og har hengt mye sammen. Det betyr mye å støtte opp, og jeg håper og tror at han hadde gjort det samme for meg, sier Dyrhaug.

– Ekstreme egenskaper

– Det var en ydmyk og lei seg Petter Northug vi så i dag. Han gjorde det eneste han kunne egentlig ved å beklage seg og legge seg flat. Stort mer får han ikke gjort nå, sier Simen Hegstad Krüger til VG.

Krüger er klar på at det er en alvorlig sak, og at Northug har havnet i et sport som man ikke ønsker å havne i. Han tror det er et vanskelig spor å komme seg ut av. Han satt sammen med resten av landslagsherrene og så pressekonferansen med Northug. En av dem er Hans Christer Holund. Han tror Northug har det som skal til for å komme seg på beina igjen etter dette.

– Han er i hvert fall dønn ærlig på hva som har skjedd, og det er bra. Han var jo en ekstrem utøver i skiløypa og man må ha noen ekstreme egenskaper for å oppnå det han har klart i løypa. De tar man med seg videre i livet, så handler det om å gjøre det riktig. Ja, det blir vanskelig. Det er ikke lett det han oppnådde i løypa heller, så han viser han har ekstreme egenskaper. Hadde det vært en hvem som helst, så kunne det kanskje ikke gått, men jeg tror Petter har det som skal til, sier Holund til VG.

– Ikke behov for å dømme noen

Holund forteller at han av natur ikke liker å se at folk sliter og har det tungt.

– Jeg har ikke behov for å dømme noen. Jeg ønsker alle godt, og det samme gjelder Petter, forteller Holund.

Didrik Tønseth satt ikke sammen med resten av gjengen å så Northugs beklagelse og forklaring på det som skjedde da han ble stanset i 168 kilometer i timen i 110-sonen forrige uke. Han mener det var tøft av Northug å stå frem på den måten, men vil ikke skryte for mye av ham heller.

– Man skal ikke skryte for mye etter den uken han har hatt, men han skal ha for at han møter problemene og det gjorde han på live-tv, sier Tønseth til VG.

– Vanvittig press

Han fikk også spørsmål om hvordan det var å være rundt skistjernen Northug da han var aktiv i skisporet.

– Det ansvaret og resultatene han har båret på skuldrene er jo kraftig. Det er et vanvittig press, og det blir nok et ekstra stort tomrom når en slik utøver legger opp, sier han.

PS: Niklas Dyrhaug er ikke på landslaget, men satser videre med privatlag.

