LUKKET HØRING: Ankesaken til Therese Johaug foregikk bak lukkede dører i Idrettens Voldgiftsrett (CAS). I Norge foregikk dopingrettssaken åpent. Foto: Bjørn S. Delebekk

Reagerer på nytt dopingreglement: Antidoping Norge frykter lukkede «Johaug-saker»

Dopingsaken mot Therese Johaug gikk for åpne dører i Norge. Nå reagerer Antidoping Norge på at det er varslet endringer for regelverket i norsk idrett, som kan lukke dopingrettssaker fremover.

Nå nettopp

Dagbladets kommentator Esten O. Sæther tok opp problemstillingen med utkastet til nytt antidopingreglement i en kommentar i Dagbladet mandag.

Nå reagerer Anders Solheim, leder i Antidoping Norge, på at utkastet til nytt antidopingreglement som Norges idrettsforbund (NIF) har lagt ut, vil kunne gjøre at dopingrettssaker går bak lukkede dører.

– Domsorganene skal være åpne. Det er et grunnprinsipp for at man skal kunne ha tillit til beslutningene. Det handler om troverdigheten til domsorganet og antidopingarbeidet, sier Solheim til VG.

Han er sterkt kritisk til at NIF kan gå inn for en endring i regelverket, som han mener går på tvers av gjeldende åpenhet i Norge. Han har uttrykt sin mening i møte med Idrettsforbundet.

les også Her er Johaug på plass i dopinghøringen

I utkastet til nytt antidoping-regelverk publisert av Norges idrettsforbund står det i paragraf 8.1.2.10:

«Utøver eller annen person har rett til å kreve en åpen høring. Resultathåndteringsmyndighet kan også kreve en åpen høring forutsatt at utøver eller annen person skriftlig har samtykket til det samme».

Da Therese Johaug-saken ble behandlet på Ullevaal stadion i januar 2017, var en rekke norske og internasjonale pressefolk til stede. Dersom det nye regelverket blir vedtatt kan utøvere lukke dørene for egen dopinghøring.

– Utkastet går i feil retning og vi har meldt fra om dette. Vi har hatt samtaler om dette med NIF. Jeg legger til grunn at de vil endre det. Det går rett mot grunnprinsippet om demokratisk tankegang. Om det er snakk om Tysse-sak eller Johaug-sak eller hva det er. Det har vært saker som har vært åpne for allmennheten å følge med på, sier Solheim.

Åpenhet har også vært tematikk for Europarådet og deres anbefaling i antidopingsaker.

ÅPENT: Høringen i dopingsaken mot Therese Johaug gikk foran et stort pressekorps med nasjonal og internasjonal presse. Foto: Helge Mikalsen

NIF sier at de derimot jobber for å beholde åpenheten i dagens norske løsning. Finn Aagard, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, påpeker at utkastet som ligger ute ikke er NIFs eget utkast til antidopingregelverk, men er en oversettelse av utkastet til det internasjonale regelverket til WADA (Verdens Antidopingbyrå).

– Vi har kjempet for åpne høringer i dopingsaker. Vi har i revisjonsprosessen tydeliggjort dette overfor WADA i vårt høringsinnspill til den nye WADA-koden uten at vi fikk fullt gjennomslag for våre synspunkter om åpne høringer, sier Aagaard til VG.

les også Dopingutestengt i to år: Nå satser Ruth (37) mot OL i Paris

– Åpne høringer er imidlertid en så viktig og prinsipiell sak for norsk idrett, at NIF håper å kunne opprettholde NIFs nåværende ordning med åpne høringer, selv om denne skulle avvike fra WADAs regelverk. En slik avklaring vil NIF få når vi sender frem vårt endelig forslag til NIF regelverk for godkjenning hos WADA.

Til Norges idrettsforbunds svar sier den norske antidopingsjefen Anders Solheim klart fra.

– Vi må stå opp for det vi tror på.

les også Dopingvarsleren Rodtsjenkov i ny bok: Droppet OL-avslutningsseremoni for å bytte urinprøver

Therese Johaug og hennes advokat i dopingsaken, Christian B. Hjort, kjempet for at også ankesaken i Idrettens Voldgiftsrett (CAS), skulle gå for åpne dører i 2017, men fikk avslag.

– Frem til i dag har det vært åpenhet, også i idretten. Derfor legger vi til grunn at de bør endre utkastet, sier Solheim.

Han mener faren er at folk ikke får innsikt i den rettslige behandlingen av dopingsaker i Norge.

– Risikoen er at få saker går for åpne dører. Det er uheldig for dem som er interessert i idrett og følger med på dette. De bør kunne følge med på at reglene anvendes korrekt, sier Solheim.

Publisert: 01.09.20 kl. 22:06