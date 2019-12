LIGGER GODT AN: Therese Johaug mistet sammenlagtledelsen under sprintrennet, men er fortsatt storfavoritt til å vinne Tour de Ski. Her under åpningsetappen lørdag. Foto: Terje Pedersen

Tour-pengesekken nesten halvert: Norsk trener bekymret for langrennsinteressen

TOBLACH (VG) Tour de Ski ble kjent som en gullgruve for løperne de første årene. Men de siste ti årene har den totale pengesekken fra Det internasjonale skiforbundet blitt kuttet drastisk.

For det er ikke bare sammenlagtvinnerne som Det internasjonale skiforbundet (FIS) nå betaler langt lavere pengepremier enn for ti år siden. Den totale premiepotten fra FIS, som utbetales i sveitsiske franc, har blitt betydelig lavere.

I 2009, da Dario Cologna vant, kjempet for eksempel løperne på dame- og herresiden om drøyt 900.000 sveitsiske franc totalt sett for etappeseire, ledertrøyer, sprintsammendrag og sammenlagtseier.

Markedsdirektør i FIS, Jürg Capol, påpeker til VG at de også var oppe i en million sveitserfranc i potten i starten, da de hadde åtte etapper i samme tour.

I Tour de Ski er den totale potten nå på 560.000 sveitserfranc. Sammenlagtvinneren får nå 55.000 sveitserfranc (rundt 500.000 norske kroner). I 2009 fikk Cologna 130.000 sveitserfranc for sammenlagtseieren. I tillegg kom penger gjennom enkeltetapper.

Premiepenger Premiepenger sammenlagt i årets Tour de Ski: 1. plass: 55.000 sveitsiske franc (rundt 500.000 kr) 2. plass: 40.000 3. plass: 22.000 De tyve første får penger for sammenlagtplassering.

Premiepenger til de tre beste på hver etappe (3000–2000–1000 sveitserfranc)

Sammenlagtleder etter hver etappe får 1000 sveitserfranc

De tre beste i sprintrankingen blir belønnet med 6000–3000–2000 sveitsiske franc.

Den totale pengepotten denne sesongen er 560.000 sveitsiske franc (drøyt fem millioner norske kroner) I 2016 var for eksempel den totale premiepotten 640.000 sveitsiske franc. I 2009 var den totale potten rundt 900.000 sveitsiske franc.

Capol mener det var svært viktig med en pengesterk start da de startet opp med Tour de Ski 2007.

– Jeg tror det var viktigst de første årene da dette var helt nytt, at det var en million i premiepenger. Fortsatt er denne konkurranseformen over 8–9 dager den mest attraktive. Men naturligvis ønsker utøverne mer premiepenger, sier Capol til VG.

Høsten 2017 ble også fordelingen av pengepremier i langrenn endret til å bli fordelt mer jevnt på 20 løpere, også i verdenscupen generelt, i stedet for blant de 10 beste. Det ga mindre penger til de beste. Det fikk kritikk fra flere norske løpere.

– Vi må vel være det eneste yrket i verden som har gått ned i lønn/premiepenger fra 1995 og fram til i dag, sa Martin Johnsrud Sundby til NRK for to år siden.

TJENTE GODT PÅ SEIER: Dario Cologna vant Tour de Ski i 2009. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Therese Johaug trente mandag i løypene i Toblach. På spørsmål om hva hun syns om at FIS nå utbetaler lavere premiepenger i touren nå enn tidligere i karrieren svarer hun:

– Jeg går på ski for å nå mine ambisjoner. Det er likevel en bra sum å vinne, sier Johaug til VG.

– Leser du noe ut av utviklingen når premiepenger kommer fra sponsorpenger?

– Det er på en måte skiinteressen i Europa og Tyskland som kanskje har dabbet av litt. Men for å være helt ærlig så har jeg ikke tenkt noe på det. Jeg prøver å gå fort på ski. Så det blir som det blir, sier Johaug.

FIS-DIREKTØR: Jürg Capol Foto: Nils Christian Mangelrød/VG

Markedsdirektør Capol er også tidligere renndirektør for langrenn i FIS og skapte Tour de Ski sammen med Vegard Ulvang. Han forklarer at en grunn til den kraftige nedgangen i premiesummen Det internasjonale skiforbundet betaler ut, henger sammen med at FIS det siste tiåret har solgt 80 prosent av sponsorrettighetene til verdenscupkonkurransene til arrangørene selv.

– De tre-fire første årene, da jeg var med, var situasjonen litt annerledes. Da kunne vi også selge et eget Tour de Ski-sponsorat. Craft kom inn som sponsor selv om Viessmann var vår hovedsponsor. De ekstra pengene fylte opp premiepotten, sier den nåværende markedsdirektøren i FIS.

– Nå går pengene mer til arrangører og det reduserer prispengene. Det er en av grunnene til at det har skjedd, sier Capol.

Norge har vunnet Tour de Ski de seks siste utgavene på rad i kvinneklassen og fire av de seks siste i herreklassen. Samtidig har de dominert verdenscupen.

Britenes norske landslagstrener Hans Kristian Stadheim er imponert av jobben Norge legger ned med sine utøvere. Men han frykter nå at vedvarende norsk dominans kan gi mindre penger i sporten på sikt.

NORSK TRENER: Hans Kristian Stadheim, er trener for Storbritannias langrennslandslag. Foto: Håvard Rønning/VG

– Man ser akkurat nå en voldsom dominans spesielt på herresiden innenfor langrenn. Det jeg er redd for er at TV, sponsorer og lignende etter hvert skal forsvinne. Det gjør at det blir mindre penger i sporten og som gjør at pengepremier og lignende går ned. Det gjør at det til slutt vanskeligere ikke bare for utlendinger, men også nordmenn å kunne satse på langrenn, sier Stadheim til VG.

Han har tidligere vært trener for både VM-vinner på femmil Hans Christer Holund og OL-mester på tremil Simen Hegstad Krüger. De siste årene har han bygget opp laget til Storbritannia.

– Første gangen Dario Cologna vant touren i 2009 vant han rundt 160.000 sveitserfranc totalt. Hvis du nå vinner alt, sprinter, distanserenn og touren, så får du nå halve mengden i premier. Det viser at selv om interessen kanskje aldri har vært høyere i Norge, så er den internasjonalt ikke like høy som den var for ti år siden, sier Stadheim.

Alt har ikke gått på skinner for Norge heller i Tour de Ski:

Markedsdirektøren i FIS, Capol, forteller at det de siste årene har vært nedgang i TV-tid og antall seere i store og viktige land, der de har kunnet ha millioner av seere. Det har betydning for medieinntekter.

– På det høyeste da Justyna Kowalczyk gikk først opp monsterbakken var det seks millioner seere i Polen. Fortsatt vises det på polsk TV, men det er kanskje fem ganger færre seere, sier Capol.

Han påpeker at antallet timer på tysk TV også er blitt lavere, selv om Tour de Ski sendes. Derimot sender nå hovedkanalen i Russland denne sesongen en større del av rennene direkte og det ser Capol som meget positivt. Det er viktig for FIS hvor mange timer som sendes i store markeder i Europa ettersom de skal gi garantier til sine sponsorer.

PS! Den sveitsiske valutaen har styrket seg de siste årene, blant annet mot den norske kronen (1 franc er nå drøyt 9 norske kroner). Men Capol påpeker at styrkingen ikke har hatt betydning for pengepotten.

Publisert: 31.12.19 kl. 04:51

