FØRSTE GANG PÅ TOPP: Her jubler Erik Valnes for lørdagens 3. plass. Søndag kunne han feire seier, riktignok i lag med Sindre Bjørnestad Skar. Foto: Darko Bandic / AP

Sprintsuksess for herrene – dobbelt norsk på lagsprinten

Mens de norske kvinnesprinterne skuffet i snøværet i Planica, gikk det betraktelig bedre for herrene. Norge 1 vant lagsprinten foran Norge 2.

For mindre enn 20 minutter siden

Erik Valnes viste superkrefter da han gikk forbi lørdagens sprintvinner Lucas Chanavat rett før oppløpet og dro ifra alt og alle derifra og ut.

Valnes sørget for seier til Norge 1, og bak ham gjorde Håvard Solås Taugbøl også sitt for at Norge 2 (Gjøran Tefre også på laget) kunne juble for 2. plass.

Finland kapret 3.-plassen, før Chanavat og Frankrike endte på 4. plass etter å ha ledet like før oppløpet begynte.

Dobbelt norsk står i sterk kontrast til kvinnesprinten tidligere på dagen.

Der måtte Ane Appelkvist Stenseth slippe rett før oppløpet, noe som gjorde at Norges førstelag der endte på 4.-plass.

23 år gamle Erik Valnes har for alvor fått vist seg frem denne helgen. Han fikk riktignok sin første pallplassering i verdenscupen for nesten ett år siden, men kan nå legge på en 3. plass (lørdagens individuelle sprint) og nå også en seier.

Hans 200 verdenscuppoeng holder til en 9. plass i sammenlagtcupen, som fortsatt ledes av Johannes Høsflot Klæbo. Klæbo gikk for øvrig ikke i Planica.

Publisert: 22.12.19 kl. 11:54

