Klæbo om publikumsnekten i Holmenkollen: – Det blir tøft og kjedelig

Johannes Høsflot Klæbo innrømmer at det ikke blir lett å gå i Holmenkollen uten publikum.

Dagen før den opprinnelige folkefesten skulle starte, kom nyheten om at coronaviruset gjør at det er stengt for publikum.

– Det blir tøft og kjedelig å gå 50 km i Holmenkollen uten et publikum som normalt løfter oss gjennom distansen. Jeg har for lengst blitt glad i Kollen-publikumet, og må ærlig innrømme at det kan bli en ensom kraftanstrengelse å gå mer eller mindre mutters alene 50 kilometer i Nordmarka, sier Klæbo til VG.

Årsaken til at publikum nå nektes adgang under Holmenkollen-helgen er smittefaren som coronaviruset utgjør. På en pressekonferanse på rådhuset i Oslo torsdag kveld kom hastevedtaket.

Vedtaket peker på rapporten fra smittevernoverlege Tore W. Steen har underskrevet for Oslo kommune at kollektivtransporten er særlig krevende med tanke på smitterisikoen. Det ettersom folk står tett over lengre tid.

Klæbo er likevel klar på at han fortsatt skal gi alt for å få et bra resultat.

– Jeg lover å gjøre mitt aller beste, selv om det hadde vært mer enn nok med 15 kilometer, smiler 23-åringen og tenker da på denne saken.

– Ble overrasket

Det er ikke til å stikke under en stol at opplevelsen vil bli noe annerledes for alle involverte i konkurransene i Holmenkollen denne helgen.

– Det var kjedelig nytt at det måtte såpass drastiske verk til. Det er noe helt spesielt med folkeliv på femmila i Kollen, forteller langrennsløper Simen Hegstad Krüger til VG.

Hegstad Krüger var tidligere torsdag ute å testet løypa i Holmenkollen, og kunne da se for seg hvordan helgen ville bli med rundt 30.000 feststemte tilskuere. Det kan nå 26-åringen glemme.

– Jeg ble overrasket da jeg så det, men det er vel folk som har bedre greie på det enn meg som tar avgjørelsene. Men jeg hadde trodd det skulle være foran publikum da jeg gikk tidligere i dag.

Sveriges landslagstrener Mattias Nilsson tror publikumsforbudet faktisk kan føre til at færre fullfører.

– Det er kjent at publikum bærer løperne frem i Kollen. Jeg utelukker ikke at det kan bli flere som bryter. Publikum er spesielt i Kollen, men vi har forståelse for dette på grunn av situasjonen, forteller Nilsson til VG.

Også Russlands trener Markus Cramer ble skuffet da han så nyheten ble offentliggjort.

– Holmenkollen uten publikum vil være forferdelig, forteller Cramer.

Annen type opplevelse, men ...

Til tross for at de fleste utøverne nok kunne sett for seg å gå foran et fullspekket Holmenkollen med veivende flagg og tusener av smil, har de også forståelse for vedtaket som Oslo kommune har fattet.

– Legger til grunn at avgjørelsen er fattet til det beste for fellesskapet på lang sikt. Da blir det definitivt en annen type opplevelse for oss løpere. Med det bakteppet er det likevel ikke så viktig i den store sammenhengen, forteller Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG.

Videre forteller hun at utøverne må være glad for at konkurransene kan gjennomføres, og at de skal sørge for at det skal bli en god TV-opplevelse for dem som ønsker å følge med.

Hun har tro på at det nok blir artig å gå rennet uansett, men at det nok vil bli tøffere om det ikke er full klaff i sporet.

– Er formen god blir det gøy uansett, det spesielle med kollenpublikummet er at de gjør det like gøy å gå selv om en har en mindre god dag eller ikke er i form til å kjempe for noe annet enn å fullføre.

