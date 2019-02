«Nilsi» om avdøde Ida Eide: – Hun hadde vært veldig stolt av Mari

SEEFELD/OSLO (VG) Mari Eides (29) bronse på VM-sprinten gjorde Nils Ingar Aadne (36) rørt.

Aadne var kjæreste med Ida Eide, Mari Eides søster, som døde etter hjertestans i september. Torsdag var han på tribunen i Seefeld da Mari Eide spurtet inn til VM-bronse bak gullvinner Maiken Caspersen Falla.

– Jeg vet ikke hva det heter, men jeg er verdens stolteste en slags svoger. Jeg er stolt og rørt og alt mulig. Det er helt utrolig at hun klarte det, sier Aadne til VG.

Den kjente komikeren, som selv har prøvd seg på en langrennskarriere, forteller at det er en stor dag for familien.

– Det er så jævlig fortjent. Hun har stått i det og holdt målet. Til å begynne med virker det så urealistisk, det er en kamp om å komme tilbake i trening, så kommer man tilbake og klamrer seg fast. Det er helt rått at hun lykkes på denne dagen, utdyper han.

arrow-right expand-left BAMSEKLEM: Nils Ingar Aadne gir Mari Eide en varm klem. Til høyre står Maris kjæreste, Anders Gløersen. De tre har funnet støtte i hverandre etter Ida Eides bortgang.

«Nilsi» og skiløperen har funnet støtte i hverandre etter Ida Eides bortgang.

– Hva betyr Mari Eide for deg?

– Hun og kjæresten Anders (Gløersen) er ekstremt viktige for meg, jeg har brukt masse tid med de. Det hadde vært tung å ikke ha de å støtte seg på, vi er sammen med hverandre hele tiden, svarer han.

Mari sa etter målgang at hun så gjerne skulle ønsket søsteren var med henne i dag.

– Det er selvfølgelig noe jeg vet at hun gjerne skulle opplevd. Hun hadde vært veldig, veldig stolt. Det er en seier for Mari, men også hele familien, avslutter «Nilsi».

Verdens stolteste kjæreste

Anders Gløersen tok VM-bronse på 15 kilometer friteknikk i Falun i 2015. Fire år etter «utlignet» samboeren i sola i Seefeld.

– Jeg er verdens stolteste kjæreste, sier Gløersen til VG.

Eide kastet seg rundt halsen på kjæresten på vei inn til pressekonferansen etter bronsen. Det ble en veldig god klem.

For dette er spesielt for alle.

– Ida er med i tankene våre hver dag, og spesielt i dag, sier Gløersen.

Usikker på fremtiden

Dagens bronse var 29-åringens første VM-medalje, likevel er hun nå usikker på fremtiden.

– Tiden som kommer nå gruer jeg meg litt til. For den dagen jeg har jobbet for i hele høst er nå over. Jeg skal tenke mer på sorgen ut mot våren igjen, sier Eide i intervju med VG og TV2.

– Hva tenker du om neste sesong?

– Det vet jeg ikke.

– Kan det være at du legger opp?

– Det tror jeg ikke, men jeg må være ærlig med meg selv. Jeg må ta meg tiden og tenke meg om, svarer Eide.

– Jeg vil gå på ski og trives veldig godt med gjengen. Det er de som driver meg videre. Jeg vil ikke miste det, sier Eide.