Krüger-vraking får kritikk etter Klæbo og Iversens fiasko: - Skivebom

SEEFELD (VG) Mens Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen ga opp lørdagens tremil litt over halvveis, var fjorårets OL-vinner Simen Hegstad Krüger vraket. Nå får uttaket kritikk igjen.

– Jeg har ikke brydd seg så mye om det som er skrevet om uttak, og jeg er veldig fornøyd med uttaket og laget. Vi har to på pallen, og det må vi være fornøyd med, sier landslagstrener Nossum til NRK.

– Kanskje hadde vi kopiert OL med Krüger på laget?

– Ja, hehe. Det kan vi aldri vite, sier Nossum.

Treneren fikk krass kritikk etter at OL-vinneren Simen Hegstad Krüger ble vraket til samme distanse i VM året etter. Og da lørdagens 30 kilometer med skibytte bare var litt over halvveis, slakket Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo av.

De var mer en halvminuttet bak, sjanseløse på medalje.

– De har gitt opp. De har en viktig dag i morgen også, og da ser jeg ingen grunn til å presse dem lengre enn det jeg trenger. Men bryte skal vi ikke gjøre i VM, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Han sikter til søndagens lagsprint, der Iversen og Klæbo skal gå for Norge, deres tredje renn på fire dager. Og hjemme i sofaen sitter OL-vinner Krüger.

– Vi vet jo at det er en Simen Hegstad Krüger som sitter hjemme og gjerne skulle vært med her, sier Martin Johnsrud Sundby til NRK, etter at han sikret VM-bronsen - bak Sjur Røthe og Aleksandr Bolsjunov.

Krüger har hatt sviktende resultater denne sesongen sett under ett, men har fått en veldig stigning på nyåret og klatret seg opp til pallen i Tour de Ski-sammendraget:

– Dette hadde vært et drømmeopplegg for Krüger, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn underveis i lørdagens 30 kilometer, etter at toget var gått for Klæbo og Iversen.

Sportslederen i Dagsavisen, Reidar Sollie, tok til Twitter for å kommentere det faktum at Krüger ikke fikk gå lørdagens tremil.

«Skivebom», skriver han om Nossums avgjørelse om å velge Klæbo over Krüger.

«Fryktelig uttak», skriver Eurosport-kommentator Jørn Sundby.

Russernes landslagstrener, Markus Cramer, var svært kritisk til uttaket før mesterskapet begynte.

– Det var en stor overraskelse for meg. Krüger er OL-mester og har denne sesongen hatt virkelig gode resultater. Under NM var ikke Klæbo så god. Jeg mener uttaket er et feilgrep, sa Cramer til VG etter den russiske pressekonferansen i Seefeld tirsdag.

I mål var Klæbo nummer 30, fire minutter og 35 sekunder bak gullvinner Røthe. Iversen fulgte på plassen og sekundet bak.