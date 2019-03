INNRØMMER: Mati Alaver (t.v.) innrømmer at det var han som ga den estiske løperen Karel Tammjärv rådet om å oppsøke den tyske legen Mark Schmidt, som er hovedpersonen i dopingsaken som nå rulles opp. Foto: RAIGO PAJULA / AFP

Skiløper innrømmer alt: Denne treneren var dopingkontakten

SEEFELD/OSLO (VG) Karel Tammjärv fra Estland peker ut sin landsmann Mati Alaver (65) som mannen som knyttet han til den tyske dopinglegen Mark Schmidt.

Publisert: 01.03.19 14:13 Oppdatert: 01.03.19 14:34







Alaver har vært trener for landslagene både til Estland og Kasakhstan - to av de tre landene som knyttes til dopingavsløringen i Seefeld.

Han var også trener for Andrus Veerpalu - som ble avslørt i doping i 2011.

Veerpalus sønn, Andreas, er blant de to estiske løperne som ble pågrepet av østerriksk politi onsdag. Den andre er altså Tammjärv, som fredag valgte å legge alle kortene på bordet i et møte med estiske medier. Veerpalu møtte ikke opp til denne seansen.

Der fortalte Tammjärv først hvordan det hele startet, melder estiske medier fredag, blant andre Postimees og Öhtuleht:

– Alt startet på sensommeren 2016 da Mati Alaver spurte meg om jeg ville gå fortere. «Da har du en mulighet til å gjøre det ved hjelp av en tysk lege», ble jeg fortalt. Jeg tok avgjørelsen om å få hjelp i form av bloddoping, sa Tammjärv, som sier at alle hans resultater er gjort med doping.

I en pressemelding til estiske medier innrømmer Alaver:

– Jeg tok kontakt med Karel Tammjärv i 2016 på vegne av den tyske idrettslegen Mark Schmidt. Dette er den største feilen i mitt liv, og jeg angrer oppriktig det. Jeg beklager til utøverne og deres kjære, til den estiske befolkningen og til idrettssamfunnet. Det er ingenting som kan rettferdiggjøre det jeg har gjort.

Karel Tammjärv foteller at han egentlig hadde tenkt å holde tett om alt, men da han skjønte at politiet visste alt om hans kontakt med Mark Schmidt, valgte han å legge alle kort på bordet.

Om den estiske løperen kommer til å bli strafferettslig forfulgt i Østerrike , er uklart.

– Jeg får lov til å forlate Østerrike nå. Jeg drar hjem til Estland. Om jeg må tilbake og sone i fengsel, så tar jeg den straffen, meddelte Tammjärv.

Han forklarte at han ikke har fortalt noe til landslagsledelsen om dopingen. Landslagssjef Anti Saarepuu var også til stede på pressekonferansen og bekreftet dette. Han var meget skuffet over de to løperne som har innrømmet bloddoping.

Saarepuu sa at han ikke mistenkte Tammjärv etter som han hadde en naturlig utvikling i sine prestasjoner.

– Mange folks liv er ødelagt. Jeg vet ikke hvordan vi kan fortsette etter dette, sa en emosjonell Saarepuu på pressekonferansen.

I tillegg til de to løperne fra Estland, har også Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan, og den østerrikske duoen Dominik Baldauf og Max Hauke innrømmet bloddoping ved hjelp av eget blod. Hauke ble tatt på fersken i forbindelse med en blodoverføring.