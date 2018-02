Bjørgen avfeier dopinganklager: - Vi har ingenting å skjule

Publisert: 08.02.18 04:11

LANGRENN 2018-02-08T03:11:59Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Gullgrossist Marit Bjørgen (37) sier hun ikke lar seg påvirke av den nylig utgitte SVT-dokumentaren, som hevder at Norge har hatt 16 løpere med unormale blodverdier.

– Foran et mesterskap lager media sine saker, og som kanskje ikke er positive i vår retning. Men vi får ikke gjort noe med det, og jeg tror det er viktig at vi ikke bruker energi på det, men at vi holder fokus på her og nå og det vi skal gjøre fremover.

Det sier Marit Bjørgen på pressekonferansen i Pyeongchang natt til torsdag. Der ble det klart at hun får meg seg Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga på åpningsdistansen i OL - 15 km med skibytte lørdag morgen litt etter klokken 8 norsk tid.

OL-studio: Siste nytt om OL her

Men det er langt fra bare medaljesnakk og gullsjanser som har preget nyhetsbildet i forkant av mesterskapet. Russernes kamp for å delta i Sør-Korea har pågått over lengre tid, og nylig slapp SVT, i samarbeid med Sunday Times, tyske ARD og magasinet Republik, en dokumentar som går skiløperes blodverdier i sømmene .

Ifølge dokumentaren har Norge hatt 16 løpere med mistenkelig høye blodverdier i perioden fra 2001 til 2010.

Ingen av utøverne er navngitt.

– Vi har ingenting å skjule, og vi kan stå for alt vi gjør, sier Bjørgen på pressekonferansen.

– Påvirker dopinganklagene i den svenske dokumentaren dere på noen som helst måte?

– Nei. Det er ingen av oss som har sett dokumentaren heller. Jeg kan snakke for meg selv, og jeg vet hva jeg står for og hva jeg har gjort. Jeg har ingenting å bekymre meg for, og da bruker ikke jeg energi på det, svarer hun på VGs spørsmål.

OL-guiden: Alt om øvelsene her

Dokumentarskaperne har snakket med fire eksperter, der en av dem er den amerikanske legen Jim Stray-Gundersen. Han mener det er høy sannsynlighet for doping hos tre av de norske utøverne.

– Det er kaldblodig juks, sier Stray-Gundersen om noen av de høye blodverdiene.

OL-spesial: De beste OL-sakene fra VG+

– Han har tidligere vært tilknyttet Norge lenge. Er det ekstra ille for dere?

– Jeg vet ikke hva han har sagt, men jeg har vært borti ham. Han var på samling på Salt Lake, så jeg kjenner til ham, sier Bjørgen uten å ville kommentere ytterligere fordi hun ikke har sett dokumentaren.

Dokumentaren til SVT er imidlertid omstridt. Antidopingprofilen Inggard Lereim er blant de som gir uttrykk for at den er i overkant bastant i presentasjonen.

– De har vært raske med å trekke konklusjoner på et kanskje ikke så veldig solid grunnlag. Jeg er kirurg og ortoped, så jeg skal ikke uttale meg om blodmedisin eller astmamedisin, men jeg skjønner veldig godt den kritikken som svenske idrettsmyndigheter kommer med mot disse utspillene, sier han ifølge NTB.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Playerfra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.