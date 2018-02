Fortellingens sørgelige slutt

PYEONGCHANG (VG) Det har vært noe «hamsunsk» over Martin Johnsrud Sundbys jakt på det individuelle gullet han mangler. Men denne marken lar seg dessverre ikke bryte..

Med en urkraft, en stayerevne og en usvikelig tro på at han ville komme i mål til slutt, har 33-åringen aldri sluttet å prøve.

Det er fristende å trekke paralleller til en av litteraturens mest kjente romanfigurer, Isak Sellanrå fra Knut Hamsuns mesterverk “Markens grøde”.

Romanfiguren er definisjonen av å bygge sten på sten, den som nekter å la seg sette ut av alt elementene utsetter ham for.

Men der Hamsun fikk den gjeve Nobelprisen i litteratur i 1920 for dette verket, får fortellingen om Martin Johnsrud Sundby utrettelige jakt på et OL-gull som er bare hans, dessverre trolig et sørgelig avslutningskapittel.

Han er 37 år gammel når Beijing inviterer til de neste lekene.

Det fremstår ikke veldig sannsynlig, selv for en stabeis som Sundby, at han er med da og ender med å realisere drømmen.

Det var også noe litt desillusjonerende over hvordan den siste langrenns-distansen for herrene, i en ellers strålende norsk OL-fest, forløp for Tor-Arne Hetlands utvalgte kvartett.

Det ble rett og slett en klassisk utklassing, der de norske ikke greide å henge med da det virkelig ble satt fart.

Finske Iivo Niskanen viste at det vi så på første de av skiathlon ikke var noe blaff, og han nedkjempet det russiske stjerneskuddet Aleksandr Bolsjunov på tampen.

Avstanden til de norske ble etter hvert stor.

Fryktelig stor.

Og for Martin Johnsrud Sundby endte det, symptomatisk nok, med en tapt spurt mot Alex Harvey, og en ny femteplass.

Hele 2.43,7 bak vinneren.

Det er et verdensmesterskap i Seefeld om et år, så det er ikke utenkelig at Sundby til slutt får den gullavlingen, eller grøden, ut av all innsatsen han har lagt ned så lenge.



Men om det skulle stoppe her, blir det en mental øvelse å klare å glede seg over det han oppnådde.

Han reiser tross alt hjem fra Asia med to gull i bagasjen.

Han har også VM-gull i stafett fra Oslo og Lahti, en favn av sølv og bronse, samt sammenlagt-suksess i verdenscupen og Tour de Ski å slå i bordet med..

Det er alt annet enn svakt.

Men veteranen klarte altså ikke det som var aller viktigst for veteranen - å lykkes solo på den aller største scenen..

For samme hvor lagfokusert det norske opplegget er, og hvor deilig det var å vinne sammen med kompisene sine tidligere i OL, er jo langrenn først og fremst en individuell idrett.

Der det legges ned uvirkelig antall treningstimer, der en hel tilværelse styres av timeplaner og tiltak som begrenser hva man kan foreta seg.

Alt for å være best rustet til dette ene målet: Å være best når det gjelder.

Det blir feil å si at Sundby aldri har evnet dette, for det er prestisjetunge triumfer han har i beltet. Men det som gjelder aller mest, ble en uhorvelig vrien barriere å overvinne.

“Martin Johnsrud Sellanrå” har pløyd, han har sådd, han har slitt. Men han får ikke høstet det han aller helst ville få opp av jorden.