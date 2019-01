DRO HJEM: Emil Iversen vant fellesstarten i snøværet i Oberstdorf. Deretter gikk turen hjem selv om han var nummer tre i sammendraget. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nesten 60 prosent brøt Tour de ski: – Ikke et mål at alle skal fullføre

LANGRENN 2019-01-07T07:41:41Z

Av 173 startende kom kun 74 til mål i Tour de Ski, men store endringer vil det ikke bli, fastslår FIS-toppen Vegard Ulvang.

Publisert: 07.01.19 08:41 Oppdatert: 07.01.19 09:10

– Det har alltid vært slik. Det er ikke et mål at alle skal fullføre, sier Ulvang til VG. Han er leder av Det internasjonale skiforbundets (FIS) langrennskomité.

Etter Johannes Høsflot Klæbo og Ingvild Flugstad Østbergs tour-triumfer, har VG gått gjennom resultatlistene. Det viser at 57 prosent av de startende hoppet av underveis (se faktaboks).

Tour de Ski 2018/19 *44 herrer fullførte *58 herrer hoppet av underveis *30 kvinner fullførte *41 kvinner hoppet av underveis Totalt fullførte 74 utøvere. 99 kom ikke til mål. Kilde: FIS’ resultatlister søndag kveld.

Fått kritikk

Utøvere som ikke fullførte har fått kritikk .

– Jeg syns det er veldig trist for langrennssporten. For Tour de Ski er viktig, og vi har løpere som er med helt i teten av sammendraget. Da mener jeg at det er naturlig at man gjennomfører touren, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland da Emil Iversen dro hjem og Klæbo var usikker på om han skulle fullføre.

– Det er en del av konkurransens egenart. Det er en tøff konkurranse som er for de beste til slutt. Vi vil ikke tvinge noen gjennom. Det har ikke kommet noe forslag om endringer, selv om mange har kritisert oss. Det vil ikke endre seg drastisk, tror Ulvang.

Derfor dro Iversen hjem:

Press fra sponsorer

Premiepengene i Tour de Ski er større enn ellers i verdenscupen, men Ulvang tror ikke det er «gulrot nok».

I de første utgavene av Tour de Ski fikk ikke løpere som hoppet av underveis verdenscup-poeng. Det ble endret til at hver etappe ga kun halvparten av verdens-poengene (50 poeng til vinnerne, istedenfor 100).

– VM er det viktigste, men jeg er usikker på om alle er klar over hvor mye Tour de Ski gir. Skal det bli endringer må det nok komme press fra sponsorene til forbundene. Det presset har vi egentlig ikke hatt i langrenn før, sier Ulvang.

Åge Skinstad, medlem av verdenscupkomiteen i FIS, synes ikke oversikten over hvor mange som brøt er uventet.

– Konseptet er lagt opp til at flere skal stå av underveis, ettersom det er to sprinter tidlig og sprint på programmet den første helgen etter touren. Det er ikke meningen at alle skal fullføre, sier Skinstad til VG.

Nesten like mange hoppet av Tour de Ski sist vinter. Da startet totalt 165 løpere. 91 av dem brøt, som betyr 55 prosent.

Se det rørende familietreffet:

Flere nasjoner

Til sammenligning brøt kun 16,5 prosent av 170 utøvere touren i forbindelse med verdenscup-avslutningen i Falun sist sesong. Den er vel å merke kun over tre etapper på tre dager. Tour de Ski innebærer syv etapper over ni dager.

– Vi skal evaluere dette, men TV- og mediemessig er det ingen tvil om at Tour de Ski gir et løft. Vi er alltid interessert i å gjøre det bedre. Og skal vi bli bedre, må vi endre oss, sier Skinstad.

Vegard Ulvang er fornøyd med årets tour, selv om de største kvinne-profilene i Therese Johaug og Charlotte Kalla sto over.

– Spesielt på herresiden ble det en fantastisk konkurranse, men vi skulle gjerne hatt flere ulike nasjoner i toppen. På damesiden ville vi hatt med flere av stjernene, men Ingvild var en veldig verdig vinner, sier Ulvang.

Østberg fikk tips av Johaug: