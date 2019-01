Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov jublet over russisk suksess på søndagens 15 kilometer i Toblach. Simen Hegstad Krüger ble da nummer to. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Den selvforskyldte bismaken

Det er for øyeblikket vanskelig å hylle store russiske idrettsprestasjoner uforbeholdent. Det er Russlands egen skyld.

Hvordan blir stemningen dersom en russisk skiløper tar seg først opp monsterbakken kommende søndag?

Vil alt handle om at en råsterk utøver har kommet seirende ut av den avsluttende etappen på 9 kilometer i Val di Fiemme?

Det vil sikkert skje i enkelte miljøer, men for mange er nok det idrettspolitiske klimaet nå så betent at en russisk triumf er vanskelig å ta inn, uten å samtidig tenke over det store bildet.

Det betyr ikke at det er grunnlag for å dopingmistenke enkeltutøvere uten bevis, men handler om at russiske myndigheters atferd setter hele nasjonens idrettslige rykte på spill.

Etter å ha blitt avslørt for å drevet systematisk bedrag, er troverdigheten ytterligere ødelagt av at kravet om å gi WADA tilgang til laboratoriemateriale ikke ble innfridd innen fristen til nyttår.

Dermed er selvskuddet for det russiske omdømmet et problem for hele nasjonen.

Som en følge av dette oppstår det en fare for at rene russere også blir ofre for hvordan Russland fortsetter å utvise regelrett mangel på respekt for det internasjonale regelverket.

For Sergej Ustjugov (26) er tilstanden ekstra spesiell.

Han har innført sin egen pressenekt før Tour de Ski er over, i sesongen der han er tilbake etter OL-nekten sist vinter. Ustjugov kjempet en hard rettslig kamp for å få gå i Pyeongchang, men nådde ikke frem i CAS. Ustjugov har aldri levert noen positiv prøve, men var del av den russiske troppen i skandalelekene i Sotsji.

Den detaljerte begrunnelsen for at han ikke fikk være med, er ikke kjent for offentligheten.

Onsdag ble Ustjugov nummer tre i Oberstdorf, da Emil Iversen vant fellesstarten, og russeren har god kontakt med Johannes Høsflot Klæbo sammenlagt.

Aleksandr Bolsjunov (22) er stjerneskuddet i russisk langrenn på herresiden. Han har hatt en eksplosiv utvikling og har potensial til å prege internasjonalt langrenn i svært mange år fremover. Han gikk i OL, er ung og er aldri dopingtatt.

Natalja Nepryaeva (23) presser forhåndsfavoritten Ingvild Flugstad Østberg, og har hatt en voldsom progresjon.

De to siste har bygget mye av fremgangen på et tett samarbeid med Jurij Borodavko. 58-åringen ble i sin tid suspendert i 2010, etter at han hadde vært sentral i russisk langrenn i en tid da flere dopingsaker ble kjent.

Nå har Borodavko altså en nøkkelrolle i gjenreisingen av russisk langrenn.

Bruken av denne treneren i 2019 er selvsagt ikke noe bevis for at det foregår noe urent trav i den nye generasjonen, men det medfører naturligvis oppmerksomhet at han inne i varmen igjen.

Summa summarum er ballen så til de grader hos russerne.

Bare de kan bygge opp igjen egen troverdighet som idrettsnasjon.

De må skje gjennom fullt samarbeid med dopingjegerne, uhindret datainnsyn og innrømmelse av fortidens synder.

Inntil videre vil det følge en bismak med russiske idrettstriumfer – hvor urettferdig det enn måtte være overfor enkeltindivider som har vunnet på 100 prosent ærlig vis.