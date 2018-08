Weng etter at Harsem besvimte: - Ekkelt at sånt kan skje

AURE (VG) Heidi Weng (27) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) havnet midt i dramaet da Kathrine Harsem (29) besvimte under Toppidrettsveka tidligere fredag. De innrømmer at oppladningen var spesiell.

– Det er ekkelt at sånt kan skje, men det viktigste er at ting har gått bra, sier Heidi Weng til VG - etter at hun ble nummer tre på skøytesprinten fredag kveld, bak den ukjente 20-åringen Mathilde Skjærdalen Myhrvold og Katja Visnar.

Ikke avdekket sykdom

For fredagen i Toppidrettsveka bestod at to etapper. Før sprintkonkurransen i Aure sentrum fredag kveld hadde både damene og herrene gjennomført en 24 kilometer lang og tøff fellesstart opp til Brekka ved fylkesgrensa til Trøndelag og Møre og Romsdal.

Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og de andre landslagsløperne ble der vitne til at lagvenninne Kathrine Harsem besvimte i målområdet. Etter en stund ble hun også fraktet med luftambulanse ut av området. Senere på dagen ble det gjennomført undersøkelser på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Den siste meldingen fra Norges Skiforbund vedrørende Harsem er at det ikke er avdekket sykdom som årsak til utmattelsen.

– Lite sportslig fokus

For medisinstudent Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble det litt annerledes enn for de andre jentene. Hun hjalp til med sin kompetanse da Harsem fikk behandling utenfor og inne i ambulansen.

– Det var det som var det mest naturlige. Det ble lite sportslig fokus midt på dagen der. Men jeg er ganske god til å skru om mentalt. Jeg har prøvd å være til stede under sprinten og gjøre så godt jeg kan... Men en optimal oppladning er det vel ingen som har. Det ble som det ble, sier Heming-jenta, som røk ut i semifinalen.

Uhrenholdt Jacobsen ønsker ikke si noe om Harsems helsetilstand, men sier hun i en slik situasjon tror det er godt å vite hva man skal gjøre.

– Sånn sett er jeg heldig, sier 31-åringen.

Ukjent 20-åring vant

Selve sprintfinalen ble svært spennende. Damenes finaleheat bestod av Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Anna Svendsen, Katja Visnar og Alenka Cebasek.

Det var Weng som tok kommandoen, men hun ble inn i den siste svingen tatt igjen. Først var det Visnar som kom opp på siden av henne, deretter kom Myhrvold som en rakket på siden. Den relativt ukjente 20 år gamle Team Veidekke-løperen hadde mest fart og tok til slutt seieren foran Visnar og så Heidi Weng.

I herreklassen var det Sondre Turvoll Fossli, Jørgen Lippert, Pål Trøan Aune, Jan Thomas Jenssen, Roman Furger og Gøran Tefre som stilte til start i finaleheatet.

En enorm avslutning av Fossli var mer enn nok til å sikre seieren, mens Trøan Aune ble nummer to og Jenssen nummer tre.