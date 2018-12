Therese Johaug (t.v.)og Birgit Skarstein (t.h.) utenfor Olympiatoppen etter lanseringen av para-VM på Lillehammer i 2021. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Johaug om Røkke-samtalene de siste to årene: - Har betydd utrolig mye for meg

LANGRENN 2018-12-05T19:56:08Z

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Therese Johaug (30) forteller at de mange møtene og samtalene med Kjell Inge Røkke (60) under dopingutestengelsen har vært av personlig stor betydning for henne.

Publisert: 05.12.18 20:56

Skistjernen som har dominert i comebacket denne vinteren, forteller om mange møter de siste to årene og at forretningsmannen fikk henne til å se fremover.

– Det å ha de samtalene med en så klok og erfaren mann som han, har jo betydd utrolig mye for meg. Jeg har rettet blikket opp og frem. Når man hører det fra slike folk gjør noe med deg med alt han har opplevd og gjort i sitt liv, sier Johaug til VG på lanseringen av para-VM på Lillehammer vinteren 2021, på Toppidrettssenteret i Oslo.

– Han utfordret meg

Johaug sitter i styret til stiftelsen Vi der Kjell Inge Røkke og Aker-selskaper går inn med 100 millioner kroner i satsingen på para-idretten de neste fem årene. I tillegg ble det ble satt av 25 millioner kroner til å løfte egenkapitalen i stiftelsen.

Satsingen på norsk para-idrett ble lansert i september og onsdag ble også arrangementsstøtten til VM fra Kulturdepartementet og stiftelsen Vi på henholdsvis 15 og 7,5 millioner kroner gjort kjent.

Det første møtet mellom Røkke og Johaug kom etter en personlig invitasjon fra forretningsmannen.

På det tidspunktet var Johaug inne i en tøff tid etter at dopingsaken hadde blitt offentlig kjent samme høst.

– Jeg ble invitert på kontoret til Kjell Inge og hadde en veldig lang og fin samtale med ham. Jeg må innrømme at jeg kom inn med hodet langt nede, men gikk ut med en oppreist overkropp med alt han sa til meg og han utfordret meg. Han ville hjelpe meg. Men jeg måtte gå hjem og tenke på hva jeg hadde lyst til å gjøre med den situasjonen jeg hadde kommet i, sier Johaug til VG om dette første møtet som tidligere har vært kort omtalt av NRK .

Verdenscupen kommende helg: Beitostølen: Lørdag 8. desember: 15 km skøyting Søndag 9. desember: 4x5 km stafett

Johaug fikk en ny virkelighetsoppfatning de påfølgende dagene da hun reiste til Sjusjøen for å trene. Der opplevde hun hvor langt fra hennes verden para-idretten var, da det var norgescuprenn der. Hun har skjønt hvor store forskjellene har vært.

– Det å sette av flere midler inn til de som er funksjonshemmede er kjempeviktig. Jeg har jo selv fått oppleve det å stå utenfor på en annen måte der man må fikse og ordne ting. Jeg var del av organisert idrett i mange år. Så blir man kastet til side og må ordne og fikse selv, sier Johaug.

Deretter dro Johaug tilbake til Røkke og nå prater Johaug om hvilken personlig betydning samtalene har hatt for henne.

– Vi har hatt mange mange møter gjennom to år. Så ble stiftelsen lansert i høst. Det er utrolig artig for min del og det gjelder også ikke minst det Kjell Inge har gjort for meg, sier Johaug.

Røkke er ikke tilgjengelig for kommentar. Men kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker forteller dette om møtene mellom Johaug og forretningsmannen.

- Kjell Inge har opplevd oppturer og nedturer og mener hvordan du håndterer og takler motgang er det som definerer deg i fremtiden. Det har blant annet vært tema i møtene mellom Johaug og Røkke. Det var ut fra det idéen stiftelsen «Vi» grodde frem, sier Kigen.

– Personlig engasjert

På onsdagens VM-lansering var derimot konsernsjef i Aker Øyvind Eriksen. Han er styreleder i stiftelsen «Vi».

- Therese og Birgit Skarstein var blant de vi tidlig etablerte kontakt med som var sentrale i det å planlegge stiftelsen og inspirere til at stiftelsen raskt etablerte seg. Kjell Inge Røkke har vært sentral og personlig engasjert seg i saken, sier Eriksen til VG.

Para-VM på Lillehammer vinteren 2021 er første gang det blir et samlet mesterskap for flere skiidretter. Det påfølgende mesterskapet går i Sverige.

Da skipresident Erik Røste presenterte mesterskapet onsdag påpekte han at de paralympiske resultatene ikke kunne måle seg med OL-resultatene. Siden sist vinter har det skjedd noe med pengestøtten, som gjorde blant annet et mesterskap mulig.

– Vi var veldig gode i Pyeongchang og var beste nasjon i OL med 39 medaljer. Vi tok 8 medaljer i Paralympics. Vi har noe å gå på. Derfor ønsker vi å ta ansvar for paraidrettene, løfte det frem og vise det frem på en god måte, sier Røste.