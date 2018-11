Bolsjunov forbløffet Sundby: – Han leker med oss

LANGRENN 2018-11-25T12:40:34Z

RUKA/OSLO (VG) Lørdag snøt russiske Aleksandr Bolsjunov (21) Johannes Høsflot Klæbo (22) for spurtseieren på oppløpet. Søndag var russeren overlegen på 15 km klassisk.

Publisert: 25.11.18 13:40 Oppdatert: 25.11.18 14:14

Dermed har russeren vunnet to av to mulige renn i verdenscupen så langt.

Men der Bolsjunov lørdag delvis kunne juble for seier på grunn av Klæbos megablemme , gjorde han all jobben selv søndag.

Emil Iversen ledet riktignok ved passering 4,9 kilometer, men etter det handlet det meste om den 21 år gamle russeren.

– Han er i en egen klasse. Han har løftet seg formidabelt fra forrige vinter, og det sier ikke rent lite, kommenterte Torgeir Bjørn for NRK underveis.

– Det kan fort være verdenscupvinneren, det her. Han er et like stort talent som Klæbo, fortsatte Bjørn etter at Bolsjunov var i mål 19,5 sekunder foran den nest beste på den klassiske 15-kilometeren i Ruka.

Forbløffet nordmenn

Landslagstrener Arild Myhr Nossum lot seg imponere.

– Det er en nøtt å knekke. Han er god i alt. Vi må være tipp topp alle sammen for å ha en sjanse. Vi får prøve helg etter helg, men han er ikke uslåelig, sier han til NRK.

– Han russeren, han er sterk, altså. 19 sekunder i den løypa her. Det er nesten så det ikke skal være mulig, og det verste av alt er at det ikke ser ut som om han går fort på ski, legger Martin Johnsrud Sundby overfor statskanalen.

Han endte på 4. plass, slått med litt over halvminuttet av Bolsjunov.

– Det er et voldsomt løp han serverer her. Jeg tør å påstå at nivået på de øverste ti løperne er ganske høyt, men det han gjør... Han leker med oss, sier han til VG og resten av den norske pressen i Ruka.

For de norske løperne var det Emil Iversen som var best. Etter å ha ledet ved 4,9 kilometer, ble det til slutt klart at han måtte kjempe om 2. plassen mot svenske Calle Halfvarsson.

Solid norsk laginnsats

Iversen spurtet det han hadde på oppløpet, og da han skjønte at han var i mål 1,7 sekunder foran svensken, slo han jublende ut i luften.

– Det er et kjempeløp. Han sprudler igjen, kommenterte Bjørn.

– Nok et bra skirenn. Nok en bra prestasjon. Jeg er fornøyd og tar med meg et bra skirenn, sier Iversen til NRK.

Bak pallen dominerte resten av de norske landslagsutvøerne. Martin Johnsrud Sundby (nummer 4), Martin Nyenget (8), Johannes Høsflot Klæbo (9), Didrik Tønseth (10) og Simen Hegstad Krüger (11) gjorde at det ble hele seks nordmenn på topp elleve.

Sjur Røthe endte som nummer 14.

– For en norsk laginnsats, kommenterte Jann Post.

– De norske gutta vet de er på rett vei, la Bjørn til.



Slik gikk 15 km i Ruka:

1. Aleksander Bolsjunov 36:17,8

2. Emil Iversen +19,5

3. Calle Halfvarsson +21,2

4. Martin Johnsrud Sundby +31,3

5. Andrey Larkov +34,3

6. Maxim Vylegzhanin +42,2

7. Iivo Niskanen +43,6

8. Martin L. Nyenget +45,4

9. Johannes H. Klæbo +47,6

10. Didrik Tønseth +50,6

...

11. Simen Hegstad Kruger +55,8

14. Sjur Røthe +59,6

24. Hans Christer Holund +1.29,6