PÅ LILLEHAMMER: Det er dette annekset Birgit Sildnes leier ut. Foto: PRIVAT

Arrestert «dopinglege» leide anneks på Lillehammer

Mark Schmidt er utpekt som en av hovedmennene i dopingskandalen som ble rullet opp under VM. Under verdenscupen på Lillehammer i fjor skal «dopinglegen» skal ha leid en bolig i Norge.

Publisert: 07.03.19 19:14 Oppdatert: 07.03.19 19:40







Det skal ha skjedd under verdenscuphelgen på Lillehammer i månedsskiftet november/desember, skriver NRK.

Birgit Sildnes skal ha fått en telefon fra Schmidt i september etter å ha lagt ut et anneks for leie gjennom tjenesten Airbnb.

– Det er fortsatt nesten uvirkelig. Jeg har fulgt med på saken gjennom tyske og østerrikske medier. Det er utrolig at han var på Lillehammer og hadde base hos oss, sier Sildnes til VG.

Møtte Schmidts far

Ifølge østerrikske medier samarbeider Schmidt nå med politiet, etter å ha blitt arrestert sist uke.

Etter at tyskeren leide annekset av Sildnes, var det faren hans som kom til Lillehammer sammen med en dame. Det har tidligere blitt omtalt hvordan Schmidts pappa var med og drev idrettsklinikken hans i tyske Erfurt.

– De var hyggelige og greie gjester. Jeg og mannen min snakket med dem en gang hver. Han som var faren til Mark Schmidt inviterte meg inn i gangen. Han var veldig hyggelig. Men det var en dame inni huset. Det virket ikke som hun ville ha meg der. Derfor trakk jeg meg tilbake, forteller Sildnes om møtet.

– Hva sa faren til Schmidt?

– Faren fortalte meg at han hadde vært på verdenscupen i Ruka rett før. Etter verdenscupen på Lillehammer skulle han fly tilbake til Tyskland. Så skulle han til Norge. Jeg vet jo at det var verdenscup på Beitostølen noen dager senere, så jeg går ut ifra at det var der han dro med det han hadde i bagasjen.

FØRST LILLEHAMMER – SÅ SEEFELD: Mark Schmidt skal ha satt opp en dopingsalong i dette huset under VM i Seefeld. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Mener å ha sett Hauke

Sildnes forteller til VG at det var unormalt høy aktivitet ved annekset under verdenscuphelgen på Lillehammer.

På søndagen tror hun også at hun så den dopingtatte østerrikeren Max Hauke på eiendommen hennes.

– Vi så trafikk inn og ut. Vi så at det var yngre folk. Noen av dem gikk i treningsklær. Mot helgen, søndag 2. desember, mener jeg at jeg traff Max Hauke. Jeg kan ikke være helt sikker, men jeg syns han lignet, sier Sildnes til VG.

– Når koblet du Mark Schmidt og det som foregikk hos dere opp mot doping?

– Jeg har som rutine at jeg googler gjestene mine før ankomst. Jeg snakker flytende tysk, og fikk opp en del artikler. Jeg fant da ut at Schmidt hadde vært involvert i en stor dopingsak i Tyskland og at han var teamlegen til sykkellaget Gerolsteiner. Jeg visste at han var mistenkt, og tenkte at det ikke var bra at han nå fulgte verdenscupen i langrenn, sier Sildnes, før hun fortsetter:

– Men jeg så at han drev det som så ut til å være en anerkjent idrettsklinikk som hadde et samarbeid med det regionale idrettsforbundet i Thüringen. Så jeg tenkte at han måtte være renvasket.

Kontaktet Antidoping Norge

Sildnes var likevel såpass mistenksom at hun sjekket søppelet etter at leieboerne hadde dratt fra Lillehammer.

Hun noterte også bilnummeret til det som skal være faren til Schmidt. Deretter meldte hun fra til Antidoping Norge.

– Antidoping Norge tok kontakt med en gang etter at jeg tipset dem. Da hadde vi en lang samtale hvor de stilte meg mange detaljerte spørsmål. Jeg er ikke blitt kontaktet av østerriksk politi - men jeg antar at de har mye informasjon på disse karene, forteller Sildnes.

Hun har gjort seg følgende tanker etter det den hun har opplevd:

– Når en sånn her sak kan skje på Lillehammer, på gårdstunet hos oss, viser det at man må være observante. Jeg håper at det fremover vil bli vanskeligere å være doper og bakmenn når man nå hører hvordan disse folkene jobber.