TILBAKE PÅ LANDSLAGET: Petter Northug er nå tilbake på landslaget etter en fem år lang privatsatsing med handelskjeden Coop. Foto: Bjørn S. Delebekk

Inngikk 30-millionersavtale: Visste at Northug var umotivert

LANGRENN 2018-10-17T12:15:12Z

Petter Northug (32) inngikk en privatsatsing med Coop i 2013 der totalrammen ble opplyst å være over 30 millioner kroner. Selskapet visste da om motivasjonsproblemene til Northug og at det problemet fortsatte i tiden fremover.

Publisert: 17.10.18 14:15 Oppdatert: 17.10.18 14:42

Skistjernen forteller i sin ferske selvbiografi blant annet om hvordan han på det tidspunktet da han brøt med landslaget og inngikk en treårsavtale med handelskjeden Coop, var tom for motivasjon og manglet sin tidligere sult.

Da var han på vei inn i en avtale som daværende administrerende direktør Svein Fanebust den gang opplyste at hadde en totalramme på opp mot 11 millioner kroner i året. Det betydde at det kunne gi en totalverdi på over 30 millioner kroner, inkludert bonusutteling, for hele treårsperioden.

«Sannheten var at jeg fortsatt var tom etter VM i Oslo», forteller Northug om hans følelse på tidspunktet han inngikk avtalen, i boken «Min historie».

– Han var åpen om dette, men var innstilt på å komme seg opp igjen, Vi visste om motivasjonsproblemene, men det var ikke knyttet usikkerhet til videre karriere. Vi håpet og trodde at vi skulle hjelpe ham over kneiken, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge, til VG etter bokutgivelsen.

Problemer i satsingen

Northug forteller videre i boken at han fortsatt manglet motivasjon etter første sesongen med Coop også, som innebar et mislykket OL i Sotsji. Takle Friis sier at de visste at motivasjonsproblemene også fortsatte for skistjernen og at det ikke er noen overraskelser for dem i Northugs selvbiografi så langt.

– Vi har alltid hatt en åpen og god dialog. Vi har visst når han har vært litt nede og når han har vært på sitt beste og på hugget, sier Takle Friis.

Motivasjonsplagene førte etter hvert til at Northug tok en friperiode. Den perioden ledet frem til promillekjøringen 4. mai 2014. Til tross for hendelsen fortsatte Coop sitt samarbeid med Northug .

– Vi tenkte at dersom vi hadde kuttet avtalen som følge av tingene som skjedde så hadde sannsynligvis ikke han kommet seg opp igjen. Det lå bak vår motivasjon for å være med han videre, sier Takle Friis.

Ser stor verdi

Til VG sa Northug i 2013, et halvår etter at han hadde inngått avtalen med Coop at han trodde han aldri kom til å bli like sulten igjen, som tidligere i karrieren .

På tross av at motivasjonen ikke var den samme som før hadde Northug avsluttet en sesong i 2013, noen måneder før Coop-avtalen ble signert, der han vant verdenscupen sammenlagt og tok to VM-gull.

– Avtalen med Northug hadde selvfølgelig en sammenheng med en strategi der vi trengte å revitalisere Coop. Det gikk ikke så bra med selskapet den gang. Vi ville gjøre gamle tradisjonelle Coop mer fremoverlent og ungdommelig. Vi ville være frekke og i utfordrerposisjon og det var Petter også. Det passet bra sammen i den perioden, sier Takle Friis og forteller om selskapets vekst de siste årene.

– Kulhetsfaktoren til Petter skal man ikke undervurdere. Det trengte vi og vi føler vi har fått veldig mye igjen for satsingen, sier Takle Friis som mener kostnaden de brukte på Northug gjennom fem år, etter at de også fornyet avtalen i 2016, var en god investering og er noe som også har bidratt internt i selskapet.

Etter at Northug gikk tilbake til landslaget ble det ikke mulig å forlenge hovedsponsoravtalen med Coop, på grunn av Skiforbundets reglement. Nå har Northug derimot en avtale med byggevarekjeden Obs Bygg, som eies av Coop.

– Nå er det snakk om en annen type avtale som er mindre, sier Takle Friis.