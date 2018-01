CELEBERT RENN: Tidligere fotballspiller John Arne Riise, komiker Nils Ingar Aadne og tidligere skikonge Bjørn Dæhlie gikk alle Marcialonga. Aadne gikk raskest av dem. Foto: VG/NTB scanpix

«Nilsi» slo Dæhlie og knuste Riise i Marcialonga

Komiker Nils Ingar Aadne (35) imponerte med en 119. plass i Marcialonga. Dermed var han et godt stykke foran skikongen Bjørn Dæhlie (50) og tidligere fotballproff John Arne Riise (37).

– Det er stas for å slå Bjørn Dæhlie for en som var liten gutt på 90-tallet og så han i VM og OL. Det er vel andre prioriteringer for han nå, men han var en stor helt og det er gøy å slå han, sier Aadne til VG.

Han kom på 119. plass i 70 kilometer lange Marcialonga i Italia. Tiden til komikeren ble 3:13,04. Sammenlignet med Aadne vant Ilya Chernusov på tiden 2:48,08. Skiskytteren Anton Sjipulin, som ikke får gå OL , var under syv minutter foran han.

Imponert over Riise

Aadne slo Bjørn Dæhlie med litt over ni minutter. Den tidligere OL- og verdensmesteren kom i mål til en 192. plass med tiden 3,22,38. Tidligere Champions League-vinner i fotball, John Arne Riise, endte på 1168. plass med tiden 4:21,57.

– Det skulle bare mangle at jeg slo John Arne, men jeg må si meg imponert over han. Jeg trodde ikke at han skulle fullføre disse to rennene (La Diagonela og Marcialonga) så bra som han har gjort, mener Aadne.

Han er lagkamerat med Riise i Team BN Bank sammen med Øystein «Pølsa» Pettersen, Simen Østensen og Morten Eide Pedersen.

– Strålende fornøyd med mitt første renn under Marcialonga! Endte på 4t 22 min! Dessverre var jeg rundt 10 min unna å vinne veddemålet! Klandrer køen i bakkene, sneglefart Endte også med å stake hele veien! Helt rått løp!, tvitret John Arne Riise.

Kombinerer ski og jobb

Veddemålet går utpå at Riise ikke skal bruke mer enn 50 prosent lengre tid enn beste lagkompis i mål. Altså: Bruker en fire timer, kan Riise bruke maks seks timer. Vinner Riise må lagkameratene tatovere «Fotball er toppidrett». Går det ikke, må Riise tatovere «Fotball er ikke toppidrett» .

Aadne har satset på ski i litt over halvannet år.

– Jeg trener hver dag. Det er en kabal å trene så mye for å få resultater. Så er det enda et element når man skal flette inn jobb i beregningen. Utviklingen har vært grei, forteller Aadne.

Ros av sjefen

Planen til komikeren er å gå Vasalopet (90 km) og Birken (54km) senere i vinter

– «Nilsi» er veldig god enkelt og greit. Jeg kjenner mange skiløpere som blir svette av å gå på 3:13. Det er imponerende absolutt. Spesielt med tanke på at han ikke har gått så mye skirenn før i år, sier Øystein «Pølsa» Pettersen, lagkatpein i Team BN Bank.

Han ble syk og sto over rennet.

– Jeg hatet livet greit da jeg våknet syk i dag, men det er det er veldig moro å ha «Nilsi» med på laget. Vi behandler han som alle andre på laget. Når jeg må kaste inn håndkle gir jeg han mitt beste skipar. Han er såpass god, sier «Pølsa», som også er imponert over Riise.

– John Arne imponerer like mye. For han er dårlig forberedt til å gå syv mil ski. Jeg svettet litt på hotellet da jeg så at han lå godt an til veddemålet. Jeg hyller han for måten han jobber på, sier Pettersen.

