UTRØSTELIGE BOLSJUNOV: Russiske Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo etter VM-femmila, der sistnevnte ble diskvalifisert. Russeren endte opp med sølvmedalje. Foto: Lise Åserud

Klæbo trekker anken etter femmilsdramaet

Johannes Høsflot Klæbo (24) trekker anken etter femmilsdramaet på VMs siste dag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

–Jeg føler at det blir feil å fortsette denne prosessen. Jeg ønsker å tenke positivt – samt legge dette bak meg. Jeg vil ikke bli oppfattet som en sytende skiløper, sier Klæbo i en pressemelding signert pappa Haakon.

Johannes Høsflot Klæbo passerte målstreken først etter femmila i VM, men ble senere diskvalifisert. Rennjuryen vurderte at han hadde forstyrret russiske Aleksandr Bolsjunov på oppløpet. Russerens stav gikk i to og han spurtet inn til tredjeplass.

Emil Iversen passerte også russeren rett før mål. Iversen blir dermed stående som gullvinner på 50 kilometer – Norges åttende verdensmester på kongedistansen.

– Jeg har vært langt nede noen dager, men nå må jeg komme meg opp igjen. Det er skirenn jeg vil ha fokus på, og ikke jurymøter, advokatarbeid og den slags. Det er nedlagt et godt og detaljert arbeid av Norges skiforbund og Thorbjørn Broks Pettersen, sammen med advokatfirma Kleven & Kristensen. Jeg er blitt fortalt at vi har en god sak, selv om det er mange hensyn som skal vektlegges. Men jeg føler at det bare blir feil å gå videre i denne prosessen, sier Klæbo.

Ankefristen var 16.30 tirsdag. Norges Skiforbund leverte sitt syn på saken etter å ha konsultert med advokater. Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde i utgangspunkt frem til fredag ettermiddag å vurdere anken. Klæbo hevder fortsatt sin uskyld, men ønsker ikke å gå videre med saken.

– Jeg står for at jeg ikke har gjort noe galt – og at jeg ikke har hindret noen. I stedet er jeg opptatt av ansvar når vi går fellesstart – og redusere risikoen både for meg og andre. Men jeg orker rett og slett ikke å forfølge saken videre med en anke – uansett om jeg skulle ha vunnet frem eller ikke. Jeg vil si stopp – når det gjelder denne saken. Det gjør jeg nå. Og jeg har varslet forbundet om avgjørelsen min.