UTRØSTELIG BOLSJUNOV: Russiske Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo etter VM-femmila, der sistnevnte ble diskvalifisert. Russeren endte opp med sølvmedalje. Foto: Lise Åserud

Klæbo dropper anken etter femmilsdramaet – Emil Iversen forblir verdensmester

Johannes Høsflot Klæbo (24) har bedt Norges Skiforbund om å trekke anken etter femmilsdramaet i VM.

– Jeg føler at det blir feil å fortsette denne prosessen. Jeg ønsker å tenke positivt – samt legge dette bak meg. Jeg vil ikke bli oppfattet som en sytende skiløper, sier Klæbo i en pressemelding signert pappa Haakon.

Det er formelt Norges Skiforbund som har gitt det Det internasjonale skiforbundet (FIS) beskjed om at anken trekkes, men det skjer etter ønske fra Johannes Høsflot Klæbo selv, opplyser Skiforbundet.

Saken stammer fra femmilen på ski-VMs siste dag, der Klæbo passerte målstreken først, men senere ble diskvalifisert. Rennjuryen vurderte at han hadde forstyrret russiske Aleksandr Bolsjunov idet løperne skulle velge klassiskspor på oppløpet. Kollisjonen mellom de to gullkjemperne førte først til at russerens stav gikk i to, deretter at han ble henvist ned til tredjeplass.

Emil Iversen passerte nemlig russeren rett før mål og gikk inn på plassen bak Klæbo. Iversen blir dermed stående som gullvinner på 50 kilometer – Norges åttende verdensmester på kongedistansen. Bolsjunov blir tilkjent sølvet, og Simen Hegstad Krüger får en bonusbronse.

– Jeg vil gratulere Emil med seieren og synes han fortjener en skikkelig feiring. Samtidig vil jeg gratulere Bolsjunov med hans sølv. Han er glimrende skiløper, skriver Klæbo i en melding på Instagram.

Langrennssjef Espen Bjervig sier til VG at «det for så vidt» er en lettelse at saken nå er ute av verden ved at Klæbo har bedt Skiforbundet trekke anken. Han tilføyer imidlertid at reglementet «fortsatt står der» og at det vil bli diskutert under FIS-møter senere denne våren, fordi det ifølge Bjervig i kjølvannet av dramatikken på femmilen i VM har vist vanskelig å tolke.

– Det oppsto den situasjon som har vært veldig krevende, sier Skiforbundets langrennssjef.

På spørsmål om Johannes Høsflot Klæbo i forbindelse med sin beslutning om å trekke anken har tatt hensyn til Emil Iversen – ut fra et etisk synspunkt, svarer Espen Bjervig at han og Klæbo har hatt en dialog med Iversen «hele tiden».

– Dette har vært en sak som har dreid seg om diskvalifiseringen av Johannes (Høsflot Klæbo), svarer Bjervig konfrontert med at en eventuell «seier» i appellkomiteen ville medført at Emil Iversen måtte ha levert inn gullmedaljen – som han nå får beholde.

– Emil Iversen har uttalt og har vært klar over hva en anke vil bety, sier Espen Bjervig.

– Jeg har vært langt nede noen dager, men nå må jeg komme meg opp igjen. Det er skirenn jeg vil ha fokus på, og ikke jurymøter, advokatarbeid og den slags. Det er nedlagt et godt og detaljert arbeid av Norges skiforbund og Thorbjørn Broks Pettersen, sammen med advokatfirma Kleven & Kristensen. Jeg er blitt fortalt at vi har en god sak, selv om det er mange hensyn som skal vektlegges. Men jeg føler at det bare blir feil å gå videre i denne prosessen, sier Klæbo.

Ankefristen var 16.30 tirsdag. Norges Skiforbund leverte sitt syn på saken etter å ha konsultert med advokater. Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde i utgangspunkt frem til fredag ettermiddag å vurdere anken. Klæbo hevder fortsatt sin uskyld, men ønsker ikke å gå videre med saken.

– Har det egentlig vært en tapt sak?

– Det er umulig å si. Det er en sak vi ikke ønsker å bruke mer tid på. Johannes sier at han vil at skirenn skal avgjøres på stadion, svarer langrennssjef Bjervig.

– Jeg står for at jeg ikke har gjort noe galt – og at jeg ikke har hindret noen. I stedet er jeg opptatt av ansvar når vi går fellesstart – og redusere risikoen både for meg og andre. Men jeg orker rett og slett ikke å forfølge saken videre med en anke – uansett om jeg skulle ha vunnet frem eller ikke, uttaler Johannes Høsflot Klæbo i pressemeldingen.

Nordmannen og Bolsjunov var nære et uhell tidligere i VM også: