SLITT: Sergej Ustjugov har lenge slitt etter coronasmitte, men nærmer seg nå toppformen ser det ut til. Her fra VM-stafetten mot Johannes Høsflot Klæbo i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klæbo skremt av Ustjugovs coronasmitte

FALUN (VG) Sergej Ustjugov (28) viser endelig form etter at han fikk coronaviruset. Russeren har brukt lang tid på å hente seg inn.

– Det er klart det er skremmende, samtidig som det er gledelig at han er tilbake. Det er veldig artig at han klarer å gå et så bra renn her i dag, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Ustjugov leverte to gode renn i Falun med 7. plass på fellesstarten og 4. plass i sprint.

Det russiske laget fant ut at Ustjugov hadde hatt coronaviruset etter å ha tatt en antistoff-test tidligere i vinter.

– Jeg forsøkte å vende tilbake til trening i november, men alle forsøkene var forgjeves. Kroppen min nektet å godta mengden med trening og jeg falt ned i et hull, skrev Ustjugov på Instagram i desember.

28-åringen slet lenge med ettervirkninger av viruset, og virker først nå å være tilbake i fult slag, noen måneder etter at smitten ble kjent.

– Jeg fikk høre det rett før Ruka (siste helgen i november) at han hadde fått det påvist, og han har brukt lang tid. Det er noe vi absolutt ikke vil få, sier Klæbo og legger til:

– Jeg håper at ting funker for han fremover, og at han ikke trenger mer tid. Han viser å være på bedringens vei nå.

Kalla sliter

Også Sveriges profil Charlotte Kalla har vært smittet av coronaviruset. Etter 48. plass på fellesstarten i Falun var hun nesten på gråten og svært fortvilet. Hun visste ikke hva som må til for å komme i form igjen.

– Det er skremmende. Det er litt vanskelig å relatere seg til før man ser noen bli smittet. Etter vi har hørt historiene til Kalla og Ustjugov, setter det en liten støkk i en. Man blir ekstra bevisst på å være forsiktig, sier Håvard Solås Taugbøl.

– Så nytt

Kallas trener Magnus Ingesson sa til Aftonbladet at det er vanskelig å vite hva man skal gjøre etter smitte.

– Det er det som er det vanskelige med covid. Det virker å slå så merkelig ut. Man får liksom ingen struktur i hvordan man skal komme tilbake. Viruset er så nytt og det er ikke så mange utholdenhetsutøvere som har hatt det. Vi kommer nok ikke til å få svar før om tre-fire år på hvordan en infeksjon påvirker kroppen, sier Ingesson.

Også russiske Dennis Spitsov har vært smittet av viruset. Det norske laget har knapt gått verdenscup i vinter på grunn av at de mener smittesituasjon ikke har vært trygg nok.

De kommer heller ikke til å gå de siste verdenscuprennenei tsjekkiske Nove Mesto 20. og 21. februar før VM.