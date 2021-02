GÅR PÅ SKI: Petter Northug går mange og lange skiturer i Oslomarka for tiden. Noen håper det betyr at 35-åringen vil gå skirenn igjen. Her er Northug under Norgescuprenn på Gålå i november 2017, et drøyt år før han la opp. Foto: Geir Olsen

Northug med tunge treningsmengder: − Håper han gjør comeback

Petter Northug (35) går skiturer på over seks mil. Superveteran Anders Aukland (48) håper det betyr at han vil gå skirenn snart.

Publisert: Nå nettopp

Siden 30. desember har Northug gått 567 kilometer på ski ifølge treningsappen Strava. Det er drøyt 17 kilometer hver dag.

– Jeg håper å se ham på startstreken mot slutten av sesongen. Det virker som Petter er i god form, jeg håper han har lyst til å konkurrere, at han gjør comeback. Det hadde vært kjempegøy, sier Anders Aukland til VG.

Aukland ble nummer 19 i Marcialonga søndag, ett minutt og 25 sekunder bak den svenske vinneren Emil Persson.

Northug deler flittig fra skiturer i Oslomarka med sine 513.000 følgere på Instagram. Som her fra 23. januar:

Northug hadde forrige måned seks skiturer på over fire mil, og to turer på mer enn seks mil. I tillegg kommer noen løpeturer. I går (mandag) var han ifølge treningsappen ute og løp en kort tur på drøyt syv kilometer. Aukland håper Northug vil satse litt foran neste sesong.

– Jeg håper han er motivert til det. Jeg ser han går en del halvharde langturer på ski og at formen er stigende, sier Aukland.

KOMPISER: Emil Iversen og Petter Northug under Tour de Ski i 2016, etter en Iversen-seier. Foto: Bjørn S. Delebekk

Emil Iversen reiser snart til Oberstdorf og VM. Han er bare middels imponert over treningsinnsatsen til kameraten så langt.

– Petter har rillet om det ene skøyteparet sitt og vært ute på Kikut, eller hva det heter i Oslomarka der, en måned i strekk. Han har vel kommet i midtlivskrisen, og skal vel begynne å satse på Birken nå, sier Iversen til VG etter 8.-plassen på sprinten i Falun søndag.

– Er du imponert over mengden Northug går?

– Nei, jeg blir ikke imponert over mengde. Jeg blir bare imponert over fart, og den er middels, svarer Iversen.

Northug la opp i desember 2018.

I august ble det kjent at Northug ble stoppet i en fartskontroll. 35-åringen innrømmet også å ha oppbevart kokain egen leilighet i Oslo. I desember falt dommen på syv måneders fengsel.

VG spurte mandag Northugs advokat Halvard Helle når Northug skal sone.

– Ingen kommentar, sier Helle.

Northug dro hjem til Trøndelag etter at han ble stoppet av politiet i august, og innrømmet at han har et rusproblem. Lørdag 3. april skal Northug etter planen arrangere Red Bull Janteloppet i Hafjell. Nå frister Oslomarka. Det skjønner Anders Aukland godt.

– Marka er så fin nå. Petter går en del fine skiturer. Det er flotte skiforhold. Det viktigste er at han har skigleden, sier Aukland.

SKI-BRØDRE: Anders Aukland (t.v.) ble nummer to under Marcialonga i 2012, lillebror Jørgen vant. Petter Northug ble nummer ti. Foto: Mario Facchini / AP

Han tror det blir stor kamp om å få med seg Northug på laget dersom han varsler at han vil gå skirenn.

– Langløp passer Petter bra. Det er litt mindre krav til toppkapasiteten enn det er i verdenscupen. Men det er krav om å være seig, fartsforandringer og til å være god til å stake, det er Petter. Han er fortsatt den største stjernen i skisirkuset, så mange vil nok ha ham med, sier Aukland.

– Han er i god form

Superveteranen håper å få en skitur med Northug snart, for å sjekke formen til den tidligere VM-kongen. Men Aukland legger til at det er noen mosjonister som går like mye på ski som Northug har gjort i det siste.

– 567 kilometer, det er nesten det samme som vi gikk på en tur det, sier Aukland og ler.

FIRE GULL: Petter Northug dro hjem fra VM i Falun med fire gull (sprint, lagsprint, stafett og femmil) i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Men det er bare Northug selv som vet om han trener mer enn det han registrerer på treningsappen.

Northug har gått inn som utstyrssponsor for flere av toppløperne i verdenscupen, som Frida Karlsson, Maiken Caspersen Falla og stjerneskuddet Helene Marie Fossesholm. Forretningspartner Jon Inge Gullikstad er ordknapp om Northugs planer.

– Han går mye på ski. Han er i god form, sier Gullikstad til VG.