IKKE TIL NM-SEMIFINALEN: Kristine Stavås Skistad kom som nummer fire i kvartfinalen - 3,91 sekunder bak Maiken Caspersen Falla i sitt heat. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

VM-plassen røk for Stavås Skistad: − Helt svart

TRONDHEIM/OSLO (VG) Kristine Stavås Skistad var den store kometen på sprinthimmelen for to sesonger siden. Nå forsvinner alt håp om et nytt VM etter å ha røket ut i kvartfinalen i NM.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kristine Stavås Skistad var blant VM-favorittene i sprinten i Seefeld-VM for to vintre siden, da hun falt i semifinalen og mistet alle tiders mulighet for en sensasjonell medalje i sitt første seniormesterskap.

– Det var et annet liv, det. Da husket jeg hvordan det var å gå fort på ski, og det gjør jeg ikke nå lenger. Det er selvfølgelig surt å svelge den, men jeg håper å komme styrket ut av det her. Jeg er klar for å ta den utfordringen, sier Stavås Skistad til VG.

Hun kom på fjerdeplass i sitt kvartfinaleheat i NM i Granåsen, nær fire sekunder bak Maiken Caspersen Falla, og trener Ole Morten Iversen har vært klar på at Konnerud-jenta må på pallen i NM for å ha en VM-sjanse.

Nå ryker muligheten for mesterskapet i Oberstdorf i månedsskiftet februar/mars.

– Hva er det som har gått galt?

– Nei, jeg har en kropp som trenger å behandles riktig og det har jeg ikke gjort de siste årene, med tanke på den treningen jeg har valgt.

– Har du trent for hardt?

– Nei, jeg tåler veldig mye. At jeg står her i dag og er på vei tilbake viser at jeg tåler mye, men som sagt må jeg trene det som funker for min kropp, sier Skistad.

– Hvilke økter har du blitt dratt med på som du ikke har tålt?

– Nei, det har blitt for mye av det som ikke har fungert, sier hun, uten å gå inn på detaljer.

Hun mener selv hun har to trenere i verdensklasse, og at det er «på tide å høre på dem». På spørsmål om hvordan hun reagerer på disse nedturene, er hun kontant.

– De kveldene etter jeg ikke leverer er svarte. Den bilturen hjem i dag kommer til å være helt svart, dagene etterpå kommer til å være svarte. Da ser jeg mørkt på livet, men så kommer man seg i løpet av morgendagen, sier Skistad.

Ved å ikke kvalifisere seg til finalen i NM-sprinten, mister hun også muligheten til å gå verdenscupsprinten i Falun og dermed også VM-sprinten.