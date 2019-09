Turvoll Fossli etter hjertestansen: – Jeg har hatt veldig flaks

Mandag 12. august fikk langrennsløperen Sondre Turvoll Fossli hjertestans. Nå forteller 26-åringen hvordan han opplevde å bli rammet.

Det var på en kjøretur fra Hokksund mot Oslo at Sondre Turvoll Fossli fikk hjertestans. I et intervju publisert på Skiforbundets egne nettsider forteller han om de dramatiske minuttene denne mandagen.

Men aller viktigst:

– Nå har jeg det bra. Jeg har fått ting litt på avstand, og kommet meg hjem, så det er veldig godt, forteller 26-åringen i TV-intervjuet med eget forbund.

Selv husker han lite av selve bilturen, men har blitt fortalt hva som skjedde etter at hjertestansen inntraff. Etter å først ha tatt av motorveien ved Skøyen, hadde han svingt ut på motorveien igjen, og kjæresten Henriette Mork hadde lurt på hvorfor. Deretter hadde Fossli svart «nei», før han fikk en hjertestans og bilen stoppet midt på motorveien.

– Jeg har blitt fortalt at Henriette ringte ambulansen med en gang det skjedde. Deretter fikk hun krabbet over meg og dratt meg ut av bilen. Så var det hvert fall to personer som var veldig behjelpelige der. Han ene hadde sagt at jeg ikke pustet og da begynte Henriette å skrike. Og da var det faktisk en syklist som var på vei til jobb som kunne hjerte- og lungeredning som stoppet opp.

Han forteller at det ble gjort hjerte- og lungeredning i rundt syv minutter før han fikk første støtet med hjertestarter. Da våknet han ikke, men etter tre minutter fikk han et nytt støt hvor han begynte å puste.

– Jeg har hatt veldig flaks, det er det ingen tvil om. Det er veldig kjedelig at sånne ting skjer, men når det først skjer var det et bra sted å få det på, forteller Fossli og sikter til hjelpen han fikk av menneskene som befant seg i nærheten.

VG har vært i kontakt med Turvoll Fossli som forteller at det har vært spesielle dager og uker etter hjertestansen, men han hadde ikke anledning til å kommentere saken ytterligere.

les også Skiforbundets lege: Elbil kan ha reddet Turvoll Fossli fra alvorlig ulykke

– Jeg venter fortsatt på noen prøver. Vi har ikke funnet ut av så veldig mye enda, forteller Fossli videre og takker for støtten fra lagkamerater og de rundt.

Det har blitt tatt røntgen, MR og ultralyd av hjertet. Han har også gått med en EKG-måler siden hjertestansen skjedde. Han forteller også at det har blitt gjort et inngrep hvor han har fått en hjertestarter montert rett under huden.

Lagkameratene på sprintlandslaget har holdt jevn kontakt med Turvoll Fossli siden hjertestansen.

– Det har vært veldig spesielle uker. Det virker som det går greit med Sondre og han er fortsatt en del av laget selv om han ikke er her. Vi gleder oss til å møte ham som en del av laget etterhvert og hvordan det blir om det blir på trening eller på middag, det får vi se, sier Sindre Bjørnestad Skar som er god kompis med Turvoll Fossli også utenfor sporet.

Han var på besøk hjemme hos Turvoll Fossli dagen før han dro på høydesamling til Font-Romeu.

– Jeg var innom han før vi dro hit, hjemme i Hokksund. Jeg svingte innom dagen før jeg dro hit, tok en kaffe og pratet litt. Det var fint å se ham og få pratet litt, sier Skar.

VG oppdaterer saken.

