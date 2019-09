TOTALT UTSLITT: Therese Johaug ga alt da hun med joggesko løp på 32.20 under 10 000-meteren i NM for to uker siden. Løpet var helgens fjerde treningsøkt for Johaug. Foto: Berit Roald

Johaug ønsker seg til Paris-EM i friidrett: – Burde perse med 30 sekunder

TORSBY (VG) Therese Johaug mener hun kan løpe minst 30 sekunder fortere på 10.000 meter og ønsker å dra til Paris-EM neste år. Johaug avviser heller ikke løpesatsing i fremtiden.

Johaugs 10.000-meterløp på 32.20, minuttet under fjorårets EM-krav, under NM i friidrett nylig vakte såpass oppsikt at den tidligere løperdronningen Ingrid Kristiansen ba henne vrake langrennssatsingen.

Og Johaug mener nå selv at hun minst burde klare VM-kravet på distansen på 31.50 fremover.

– Jeg burde klare å perse med 30 sekunder dersom jeg får et bedre løpsopplegg, har noen økter på bane og kanskje løper med piggsko. Da burde jeg klare i alle fall 31.50, sier Johaug til VG på spørsmål om hva hun tror hun er god for på 10.000 meter.

Johaug gjør det klart at hennes hardøkter på beina helst kjøres med en helning på 10 prosent motbakke og at hun ikke har noe forhold til flate løpsintervaller.

Derimot har hun et sterkt forhold til dominans i skisporet både vinter og sommer:

Etter NM-løpet hadde hun egentlig ikke tenkt noe på en eventuell deltagelse i et EM i friidrett. Men hun åpnet for det kunne friste «å slenge seg med», overfor NRK rett etter løpet.

EM i friidrett arrangeres neste år i Paris, to og en halv uke etter at OL-ilden i Tokyo blir slukket.

– Hvor reell er din interesse for å løpe EM?

– Det hadde vært moro å prøve seg. Men jeg får bare kjenne på hvordan løpeformen er neste år. Nå vet jeg at jeg har klart tiden til å bli kvalifisert. Det hadde vært moro å ta en tur til Paris, sier Johaug, som mener hun har kapasiteten som skal til for å satse for fullt og løpe fort.

Johaug har nå den 17. beste tiden på 10.000 meter blant europeiske løpere i år. Men bare syv løpere har hittil denne sesongen løpt fortere enn 31.50. Sportssjef Erlend Slokvik gjorde det etter NM klart at Johaug vil være aktuell for EM-troppen deres, dersom hun forbereder seg til mesterskapet.

Det mye omtalte NM-løpet kom tre dager etter rekordløpet på rulleski opp den beinharde drøyt 31 minutter lange klatringen i Lysebotn Opp i Rogaland. Og Johaug forteller på treningssamling i Sverige at hun heller ikke bremset opp inn mot NM-løpet på Hamar.

– Jeg trente som normalt med tretimers langtur løping dagen før og andre økt med hurtighet i skøyting. Jeg gikk også en klassisktur på rulleski på morgenen før jeg dro opp til Hamar. Jeg ladet ikke opp nei, sier Johaug.

SKITRENING: Therese Johaug under skitrening i skitunnelen i Torsby forrige uke. Foto: Tommy Pedersen/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hun er også smigret over Ingrid Kristiansens tro på henne som løper. Kristiansen ble selv verdens beste langdistanseløper på 80-tallet etter at hun kuttet satsingen med langrennslandslaget som 24-åring. To år senere tok hun EM-medalje i friidrett. Og Johaug har et sterkt ønske om å teste maratonkapasiteten etter at hun legger opp som langrennsløper.

– Jeg syns det er veldig stas at hun har troen på meg og vil at jeg skal løpe veldig fort. Men det er langrenn som er idretten for meg fortsatt. Jeg har sagt at jeg har lyst til å prøve meg på et maraton den sesongen jeg legger opp og den høsten etter det, sier Johaug.

– Men avviser du løpesatsing noen gang i fremtiden?

– Nei, man skal aldri si aldri. Jeg ser på en måte at jeg har potensial til å løpe fort og løpe bedre. Jeg hadde jo ikke vært på en friidrettsbane på 11 år. Så jeg vet at jeg har mye å gå på løpsteknisk og slikt, men kapasiteten har jeg, sier Johaug.

Langrennssjef Espen Bjervig syns det ville vært spennende å se en EM-satsing fra Johaugs side. Men han påpeker at Johaug og trenerne må finne ut om det passer inn i langrennsopplegget

– Det hadde vært morsomt dersom hun vil løpe der, sier Bjervig.

– Langrenn er en kapasitetssport og de som hevder seg der har mulighet til å hevde seg bra i friidrett, sier Bjervig.

