Holund selvkritisk etter virkelighetssjekk: – Det er ingen unnskyldninger

LYSEBOTN (VG) Den nybakte pappaen Hans Christer Holund (31) mener han er blitt lat, bedagelig og for dårlig trent.

Under Lysebotn opp kriget gullvinneren på femmila fra fjorårets VM i Seefeld seg opp 640 høydemeter fordelt på 7,5 kilometer. Etter å ha kommet i mål med nest beste tid, ett minutt og to sekunder bak Simen Hegstad Krüger, var Holund selvkritisk i møte med VG.

– Jeg har trent for dårlig, enkelt og greit. Det er ingen unnskyldninger. Det er bare sånn det har blitt. Jeg får stramme meg litt opp de neste månedene og prøve å gjøre en god jobb frem til vinteren. Da tror jeg det fortsatt er håp, sier Oslo-karen til VG.

«Reality check»

Han beskriver sesongoppkjøringens første konkurranse som «hard og brutal». Tiden var det bare Krüger som kunne matche, men Holund stiller så store krav til seg selv at han er misfornøyd med jobben som er gjort de siste månedene.

Han var også tre minutter og 10 sekunder svakere enn sin egen løyperekord.

– Hvorfor har du ikke trent godt nok?

– Det er egentlig ingen unnskyldning. Det har bare blitt mindre trøkk på det. Jeg har blitt lat og bedagelig. Det kan du ikke være i dette gamet her. Det var godt å få en ordentlig «reality check» her i dag. Så er det bare å stå på frem til vinteren.

– Hvordan har coronaperioden preget deg?

– Vi har gått glipp av noen samlinger, men trening er gratis. Du trenger et par rulleski og noen joggesko, og komme deg ut. Coronaperioden har ikke påvirket treningen på noen måte.

I SANDNES: Slik så Holund ut da han krysset mållinjen. Foto: Carina Johansen, Scanpix

Brå overgang

– Er det en motivasjonssmell etter forrige sesong?

– Sesongen ble avsluttet litt brått. Det ble den. Jeg trenger noe å strekke meg etter som ikke er et halvt år frem i tid. I vår var det ganske bra. Jeg løp noen konkurranser og syntes det var gøy, så har det blitt mindre etter at jeg ble far i juni.

– Hvordan har papparollen påvirket deg?

– Det blir litt mindre søvn. Han fyller rollen sin som baby veldig godt. Han skriker når han er sulten og bæsjer akkurat når det passer ham. Det må vi ta tak i, hjelpe ham med mat, bytte bleie og den biten der. Det er ikke jeg vant med, vet du. Så da blir det litt mye i starten, men nå har vi begynt å komme inn i en god rutine på det.

– Har det vært mange våkenetter?

– Ja, forteller Holund, som ser frem til å reise videre på samling med landslaget neste uke.

KRÜGER VANT: Simen Hegstad Krüger var desidert raskest i Lysebotn opp. Bak ser man Holund, som ble tatt igjen av lagkameraten. Foto: Carina Johansen, Scanpix

– Det gleder jeg meg til. Så håper jeg at vi i 2021 kan se tilbake på 2020 og forhåpentligvis legge coronaviruset litt bak oss.

– Er motivasjonen tilbake der den skal være nå?

– Den ble det i dag, sier Holund, som kjenner seg revansjelysten.

PS: Blinkfestivalen fortsetter i Sandnes fredag kveld med sprint for langrennsutøverne og supersprint for skiskytterne.

