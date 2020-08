Therese Johaug møtte VG i Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Johaug om Northug-saken: – Det er nå den tyngste reisen starter

ØKERN, OSLO (VG) Therese Johaug tror Petter Northug har en tøff periode foran seg.

Selv ble hun ikke sjokkert da skistjernen fortalte om sitt rusproblem.

– Det er åpenbart at han trenger profesjonell hjelp og det er nå den tyngste reisen starter. Den er nok tyngre enn reisen til å ta alle de VM – og OL-gullene han har tatt, sier Therese Johaug til VG om sin tidligere lagkamerat Petter Northug.

VG møtte Johaug i Oslo torsdag ettermiddag i forbindelse med at hun lanserte sin egen YouTube-kanal.

Samtidig er Northug siktet for råkjøring, ruspåvirket kjøring og oppbevaring av narkotika etter å ha blitt stoppet av politiet etter å ha blitt målt til 168 kilometer i timen for to uker siden.

Fredag fortalte skistjernen om at han har et alvorlig rusproblem og at han trenger hjelp.

– Jeg krysser fingre og håper og tror han vil komme seg gjennom det. Men jeg tror det blir tøft. Jeg fulgte med på hele pressekonferansen, sier Johaug og legger til at det er bra han innser at han innrømmer det.

– Han la kortene på bordet, sier Johaug.

Hun er klar på at hun tar avstand fra råkjøringen til Northug og påpeker at Johannes Høsflot Klæbo har rett når han mener Northug må skjerpe seg.

– Han kan ikke holde på sånn. Handlingen hans setter andre liv i fare og det er ikke greit. Det er todelt. Jeg synes synd på mennesket Petter, men jeg tar full avstand fra handlingene. Det strider mot alle verdiene mine, sier Johaug.

Petter Northug fortalte selv om at han var klar over at det gikk rykter om ham og at han viste at folk var bekymret. På spørsmål om han hadde benektet sitt problem overfor venner og familie sa Northug sist fredag:

– Jeg har ikke fått direkte henvendelser. Det har gått rykter og mange som har spurt litt, men jeg fornektet det egentlig og holdt det til meg selv, sier Northug.

Johaug påpeker at hun ikke ble sjokkert.

– Jeg har hørt rykter, men man vet ikke om de stemmer, forteller Johaug.

Skiforbundet fortalte til VG sist helg at de også hadde varslet bekymring til personer rundt Northug, siden skistjernen la opp i desember 2018.

Johaug påpeker at hun syns det er veldig trist at Northug har havnet i den situasjonen han har gjort. Selv var hun på landslaget sammen med Northug i en årrekke. Hun ser at flere utøvere har slitt etter karrieren.

– Det er jo baksiden av medaljen. Det er mange idrettsutøvere og dette er nok et bevis på at det er tøft den dagen du legger opp. Du er vant til å få mye oppmerksomhet, være mye i mediene og være midtpunktet. Plutselig legger du skiene på hyllen, også er det på en måte ingen som bryr seg lenger.

Publisert: 27.08.20 kl. 16:30

