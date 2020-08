AVHØRES IKKE ENNÅ: Politiet venter til analysen av blodprøven er klar før de gjennomfører et avhør av Northug. Foto: Ned Alley

Politiet etter pressekonferansen: Northug-avhør når blodanalysen er klar

Petter Northug innrømmer råkjøring, men nekter for at han var påvirket da han ble stoppet. Nå vil politiet vente til analysen av blodprøven er klar før de avhører Northug.

– Politiet vil gjennomføre avhør av siktede etter at vi har mottatt analyseresultatet, forteller påtaleansvarlig Karoline Ekeberg til VG.

Det er nå over en uke siden Northug ble stoppet av politiet på vei hjem fra Trysil. Politiet har tidligere opplyst at det kan ta flere uker før analysen av blodprøven er klar.

Etter at Northug ble stoppet ble det gjennomført en spyttprøve. Det bekreftet Northug på torsdagens pressekonferanse. Ifølge VGs opplysninger var denne positiv.

Deretter ble Northug tatt med til politistasjonen for å gjennomføre en blodprøve. Selv hevder Northug at han ikke var påvirket da han ble stoppet. Han sier at han hverken brukte alkohol eller narkotika på Trysil.

– Jeg følte meg ikke påvirket, hverken til eller fra Trysil, sier Northug.

Politiet opplyser at kun blodprøven kan legges til grunn for å bevise ruspåvirket kjøring, og ikke spyttprøven.

– Analyseresultatet vil gi svar på hvorvidt det er grunnlag for å opprettholde siktelsen for ruspåvirket kjøring. På generelt grunnlag kan jeg si at det kun er analyseresultatet av en blodprøve som kan legges til grunn som bevis for ruspåvirket kjøring, sier Ekeberg.

På torsdagens pressekonferanse forklarte Northug seg om hva som hadde skjedd dagen han ble stoppet, og innrømte at han har et alvorlig rusproblem. Han fortalte også at han kjørte i over 200 km/t, og filmet det med mobilen sin.

Politiet bekrefter til VG at Northugs mobiltelefon rutinemessig ble beslaglagt da han ble stanset av UP torsdag forrige uke, men at den ble utkvittert til 34-åringen.

– Politiet har registrert siktedes uttalelser i dagens pressekonferanse, men det er ikke naturlig for oss å kommentere hvilke bevis vi har i saken, frem til det foreligger en formell siktelse eller tiltalte, sier Ekeberg.

Kokain slår oftere ut på spyttprøver enn andre rusmidler, selv om det ikke er straffbare mengder i blodet, får VG opplyst.

– Kokain kan sitte igjen i spytt lenge etter at det har blitt borte fra blodet. Spyttestene ser etter rester i munnen. Det kan komme fra sniffing, som blir liggende igjen selv om kroppen ellers har kvittet seg med det, sier seniorforsker Hallvard Gjerde ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.

En spyttprøve kan gi falske positive og falske negative svar.

Formelt er han siktet for tre lovovertredelser: To brudd på veitrafikkloven og ett narkotikalovbrudd. De to første er for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen og for å ha vært ruspåvirket under kjøringen, den siste for brudd på straffelovens paragraf 231 for å ha oppbevart narkotika.

– Jeg tar den dommen jeg får, sier Northug.

Northug fortalte også på pressekonferansen at det ble funnet hele 40 000 kroner i kontanter i bilen hans. Den tidligere skiløperen forklarte at dette var penger han hadde vekslet til kroner fra euro etter en ferie i Spania.

– Pengene ble ikke beslaglagt av politiet, opplyser Ekeberg.

Den tidligere skikongen stilte i blå T-skjorte, og med en forhåndsskrevet tekst, da han skulle få frem et tungt budskap foran pressen på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

– Det har blitt brukt kokain og dop under hard festing, sier Northug – som la til at han aldri hadde brukt stoff under sin aktive karriere.

Han avviser også at han har solgt narkotika. Hjemme hos Northug ble det funnet 10 gram kokain.

– Vil du fortelle til politiet hvor stoffet kommer fra?

– Ja, det ... dialogen med politiet vil jeg holde for meg selv så lenge etterforskningen holder på, sier Northug.

