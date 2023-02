Emil Iversen står over gjennomkjøring

Emil Iversen går ikke fredagens 20 kilometer fellesstart under Norgescupen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum fortalte til Adressa sist uke at planen var at Iversen skulle gå tre renn - 20 km fellesstart fri, sprint og 10 km klassisk - under Norgescupen på Åsen.

– Planen er å gå på Åsen i helgen, sa Emil Iversen selv på onsdagens møte med ulike medier.

Men fredag morgen var ikke Emil Iversens navn på startlisten.

– Hvorfor ble det valgt at Emil ikke skulle gå? Hva med resten av helgen?

– Er veldig fornøyd med tingenes tilstand akkurat nå. Så tar vi dag for dag inn mot femmila, svarer Nossum på VGs spørsmål fredag morgen.

Den eneste elite-landslagsløperen på start er Didrik Tønseth.

På kvinnesiden går Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga fra VM-troppen. Kvinnenes fellesstart kl. 10 og herrenes fellestart kl. 12 kan følges live her.