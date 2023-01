PÅ SEIERSMARSJEN: Johannes Høsflot Klæbo i løypen på tirsdagens ti kilometer i tyske Oberstdorf.

Svensk kamikaze-start til lite nytte – Klæbo tangerte Johaug

OBERSTDORF (VG) Calle Halfvarsson (33) sjokkerte med sin pangåpning, men til slutt var det ingen som kunne true Johannes Høsflot Klæbo (26) – som tok sin tredje strake etappeseier i Tour de Ski.

Klæbo hadde fått en perfekt åpning på Tour de Ski med to av to seire i Val Müstair, og trønderen tok med seg storformen over grensen til Tyskland på tirsdagens ti kilometer intervallstart i klassisk.

Selv ikke nitriste forhold i fem-seks plussgrader og regn kunne stoppe Klæbo, som gikk inn til sin 14. etappeseier i Tour de Ski.

Klæbo passerte med det Petter Northugs 13. etappeseire, og tangerte rekorden til Therese Johaug og Justyna Kowalczyk.

– Det er fantastisk artig. Det smaker godt, sier Klæbo om rekorden til Viaplay.

Det var imidlertid ikke Klæbo som tok kommandoen i løpet fra start. I kjent stil var 26-åringen noen sekunder bak i åpningen, der svenske Calle Halfvarsson sprengåpnet.

På 2,1 kilometer ledet Halfvarsson med 6,7 sekunder til Klæbo, og den svenske ringreven holdt forspranget til de var halvveis – men da sa det stopp.

Klæbo skrudde opp tempoet, og da var det ingen som fulgte den norske skikongen.

I mål var Simen Hegstad Krüger nærmest, 12,4 sekunder bak. Didrik Tønseth tok tredjeplassen like foran Halfvarsson. De to sistnevnte var henholdsvis 22,4 og 24,9 sekunder bak Klæbo i mål.

– Jeg er ikke imponert. Jeg forventet egentlig mer av ham. Så kort tid foran Didrik og Simen, sier Emil Iversen til VG om Klæbo. Så fortsetter Iversen – som endte på 13. plass – på en litt mer seriøs måte:

– Neida, han er den beste løperen, han har bygget stein på stein og er best på alt. Det er litt kjedelig for oss i sammendrag, sier Iversen.

– Jeg skal ikke kritisere noen som slår meg, sier Pål Golberg til VG om starten til Halfvarsson.

Golberg ble selv nummer fem, to sekunder bak Halfvarsson.

– Gledelig at Krüger har funnet klassiskformen. Da blir han vanskelig å ha med å gjøre, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til Viaplay.

Med seieren ble Klæbo kun den andre til å vinne de tre første etappene i samme utgave av Tour de Ski. Bare russiske Sergej Ustjugov i 2016/17 hadde klart det tidligere.

Finske Iivo Niskanen hadde en helsvart dag i de tyske løypene. 30-åringen med tre OL-gull å vise til endte opp med å bryte ti kilometeren, og med det også Tour de Ski.

Onsdag er det 20 kilometer jaktstart i Oberstdorf på Tour de Skis fjerde etappe.

