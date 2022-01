NUMMER 59: Emil Iversen kom i mål over tre minutter bak Iivo Niskanen på 15 kilometer klassisk i Lenzerheide bittelille nyttårsaften.

Iversen overtrent: − Det føles urettferdig, hvorfor i helsike skulle ikke jeg tåle dette?

Tester viser at Emil Iversen (30) har gått på en treningssmell. Men han har stor tro på at han skal klare å hente seg inn til OL.

Langrennherrene dro til Seiser Alm fra Gardermoen onsdag formiddag. Emil Iversen reiser etter kommende mandag.

– Hadde OL vært til helgen, så hadde det ikke gått, sier Emil Iversen.

Det har hele tiden vært planen at Iversen skal reise til høyden og OL-precamp senere enn lagkameratene.

– Jeg kommer ikke til å lange ut om det vi har funnet ut på testene, men jeg har gått på en liten treningssmell. Jeg har tøyd stikken litt langt, sier Emil Iversen til VG.

Med suksess fra VM i Oberstdorf i ryggen og drømmen om OL i Beijing i siktet, så ville han litt for mye. Det ble for tøft på senhøsten. Han ble for ivrig da han kunne finne frem skiene.

– Høsten er den tøffeste perioden. Da må ting være veldig bra. Men jeg pushet litt for tøft. Det føles urettferdig, hvorfor i helsike skulle ikke jeg tåle dette? sier Iversen.

Han skriver det på kontoen for en lærepenge. En sur en.

– Det er summen av alt. Det er tusen faktorer som spiller inn. Den tøffere treningen koster, laget vårt har trent hardt, det har vært noen ekstremt tøffe økter, sier Iversen til VG.

Konkurranseinstinktet gjorde at han kastet seg på flere økter og presset hardere enn han burde.

– Jeg trodde dette skulle gå bra. Men jeg har prøvd litt for hardt. På den annen side, dette er toppidrett og det er OL, man må gutse litt, sier Iversen.

Verdensmester

Sist sesong ble 30-åringen fra Meråker verdensmester på femmila og stafett. Han startet denne sesongen med to pallplasser under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Han ble nest beste nordmann med 7. plass på 15 kilometer klassisk i verdenscupåpningen i Finland, men så ble det tungt.

Tour de Ski gikk fra vondt til verre. Han startet touren med en 35. plass på sprintprologen, fulgte opp med en 59. plass på 15 kilometer klassisk, før det ble 17. plass på 15 kilometer fellesstart.

HAR TROEN: Emil Iversen drømmer om 15 kilometer klassisk og 30 kilometer fellesstart med skibytte i OL.

Han er optimist og har stor tro på at det kan løsne til OL. Og om det løsner er han sterk i troen på at han er mer enn god nok til å kjempe om medalje.

– Nå har jeg funnet ut hva dette er. Det ble oppdaget en måned før første renn i OL. Jeg skulle ønske ting hadde gått på skinner og at jeg bare kunne dunket på, men jeg tror det er tid nok til at det snur. Jeg skal trene relativt normalt, jeg tar bort det ekstreme, de tøffeste øktene. Nå skal det være lystbetont og ikke for lange økter, jeg skal bygge opp kroppen, sier Iversen til VG.

30-åringen fra Meråker var hos Olympiatoppen i Oslo forrige tirsdag og sjekket lunger, blod og laktat, etter at han avbrøt Tour de Ski og dro hjem.

– Må nærme seg vater

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er glad de har fått svar på testene.

– Emil må nærme seg vater når OL er på trappene. Testene har vist at det fysiske er der. Det handler ikke om fysikken, sier Nossum.

Landslagstreneren mener Iversen har litt å jobbe med mentalt.

– Det er enklere å være høy og mørk når man har vunnet alle skirenn. Det er enklere å ta riktige valg når man har selvtillit, sier Nossum.

En del løpere har fått klarsignal til OL-renn. Noen renn er også fylt opp med full kvote på fire løpere som har fått beskjed om å forberede seg til å gå.

– Hvordan skal Iversen nå kvalifisere seg til OL-renn?

– Jeg er motstander av testrenn, men vi kommer til å ha hardøkter i Seiser Alm hvor vi ser hvordan formen er, svarer Nossum.

Iversen skulle egentlig ikke gå Tour de Ski, nå tenker han det er skjebnens ironi at det er touren som gjorde at han fikk bremset i tide, tatt tester på Olympiatoppen og staket ut en ny kurs mot OL.

– Nå kan jeg gjøre noe. Kroppen min har ikke værnormal, jeg må ta noen grep. I touren fikk jeg ingen respons fra kroppen. Jeg kjente den ikke igjen. Det er ikke artig. Da blir man defensiv. Men det snur fort om jeg føler jeg flyr litt, sier Iversen.

De norske løperne drar fra Seiser Alm i Nord-Italia til München og flyr hjem den 26. Dagen etter har de fly til Beijing.