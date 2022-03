Kaster ut Russland og Hviterussland: − Har tatt for lang tid

Det internasjonale skiforbundet, FIS, gjør helomvending og utestenger alle russiske og hviterussiske utøvere fra konkurranser i tiden som kommer. Skipresident Erik Røste tar kritikk for at det har tatt for lang tid å få en avklaring.

– Jeg er veldig glad for at FIS endte på det standpunktet. Det har tatt for lang tid, det kunne kommet tidligere. Det får vi ta i evalueringen, og så må vi nå se fremover. Det er krevende avgjørelser og noen måtte bruke lengre tid enn det vi gjorde, sa Røste på en pressekonferanse i ettermiddag.

– Det er ingen tvil om at idretten er opptatt av å være politisk nøytrale, men dette er en ekstraordinær situasjon. Da kan vi ikke sitte på sidelinjen, konstaterer skipresidenten.

FIS-styrets snuoperasjon kom etter et ekstraordinært møte tirsdag ettermiddag. Vedtaket var enstemmig. Røste ønsket ikke å gå i detaljer rundt diskusjonene som har pågått i FIS.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) anmodet mandag alle forbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra kommende internasjonale konkurranser. Etter det valgte blant andre fotballforbundene FIFA og UEFA å gå for full utestengelse.

Det samme har vært holdningen til flere toneangivende skiforbund. Forbundene i Norge, Sverige og Finland sendte mandag et felles brev til FIS-ledelsen, der det sterkt ble oppfordret til at ski-toppene følger opp vedtaket fra IOC.

– For å sørge for sikkerheten til alle utøvere i FIS-konkurranser har FIS-styret enstemmig bestemt, i tråd med IOCs anbefaling, at ingen russiske eller hviterussiske utøvere skal delta i FIS-konkurranser på noe nivå til og med slutten av 2021/22-sesongen, skriver forbundet.

NEKTES Å KONKURRERE: Aleksandr Bolsjunov og flere russiske utøvere trente i Holmenkollen i dag. Onsdag reiser de hjem til Russland.

– Det er viktig å minne om hva dette handler om. Det handler om de forferdelige bildene vi ser i Ukraina. De har vår dypeste medfølelse for det som skjer der. Vi har vært klare på tre ting. Det ene er det meningsløse som skjer nå. Det ubeskrivelige som skjer der berører oss alle. Vi skulle først få avlyst eller flyttet de skirennene som skulle arrangeres i Russland. I tillegg til det skulle vi jobbe med at vi ikke skulle ha russiske utøvere på skirenn her i Norge, sier skipresident Erik Røste på en pressekonferanse som nå pågår.

Tirsdag bestemte Norges Skiforbund seg også for å trosse FIS og utestenge alle russiske og hviterussiske utøvere fra de kommende verdenscupkonkurransene i langrenn, hopp, kombinert og alpint i Norge.

I Norges Skiforbund er man «lettet over at FIS har etterkommet vårt krav om at russiske og hviterussiske utøvere nektes videre deltagelse i de kommende internasjonale konkurransene».

– Dette har vi i Skiforbundet jobbet intenst for de siste døgnene, og jeg er svært glad for at styret i det internasjonale skiforbundet (FIS) nå har konkludert med at Russland og Hviterussland utestenges, sier Erik Røste, president i Norges Skiforbund og medlem i FIS Council.

Norges Skiforbund og de lokale arrangørene har vært klare på at russisk og hviterussisk deltagelse på de kommende arrangementene ikke er forenlig med de enorme lidelsene Russland påfører det ukrainske folk.

FIS-styret hadde inntil tirsdag stått fast på at utøvere ikke skal ilegges startnekt som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Men til slutt måtte de gi etter for det massive presset og kritikken fra mange hold.

Det var fra før klart at de russiske langrennsløperne onsdag reiser hjem til Russland etter å ha fått beskjed om startnekten i Norge.

Det skal arrangeres verdenscuprenn i langrenn både i Drammen og Holmenkollen i dagene som kommer. I tillegg skal det avvikles Raw Air-turnering i hopp for menn og kvinner. Alpinistene skal på sin side kjempe om verdenscuppoeng i Kvitfjell, mens kombinertløperne også skal til Holmenkollen.

Russiske og hviterussiske skiskyttere har allerede avsluttet sin verdenscupsesong og kommer ikke til start under sesongavslutningen i Holmenkollen.