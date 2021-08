«LANDSKAMPEN»: Marit Bjørgen debuterer fredag som programleder i «Landskampen» sammen med Gunde Svan (t.v.). Bildet er tatt under innspillingen på Oscarsborg festning utenfor Drøbak.

Marit Bjørgen: − Jeg synes vi skal arrangere OL

DRØBAK (VG) Tidenes mestvinnende vinterolympier mener at Norge igjen bør søke om å arrangere OL. Marit Bjørgen (41) tror at Norge kan være med på å endre OL i riktig retning.

Bjørgen er fredag aktuell når høstens utgave av «Landskampen» starter på TV 2. Hun er programleder sammen med Gunde Svan.

– Jeg synes vi skal arrangere OL, sier Bjørgen i et intervju med VG gjort under innspillingen av «Landskampen» på Oscarsborg festning tidligere i sommer.

– Det mener jeg absolutt! Jeg tror Norge kan være med på å endre hvordan OL er blitt. Da tenker jeg særlig på kostnader. Jeg tror at Norge kan være med på å få OL tilbake til normalen igjen.

Bjørgen mener at lavere kostnader kan bety at flere nasjoner kan se seg råd til å arrangere de olympiske leker.

Idrettspresident Berit Kjøll uttalte fredag etter Norges Idrettsforbunds styremøte torsdag at de skal «gjøre sonderinger internt i idretten og i Stortinget/regjeringen om det er reell vilje til å arrangere OL og Paralympics i Norge i fremtiden».

– Du synes altså at det er en god idé med en norsk OL-søknad? spør vi Bjørgen.

– Ja, vi kan ikke bare være med på festen. Vi må arrangere selv innimellom, mener Marit Bjørgen.

– Hva tror du om mulig støtte i folket?

– Jeg tror det kan bli støtte for OL-søknad etter hvert. Jeg tror at vi, som IOC har snakket om, kan få til et mer nøkternt OL enn det som har vært utviklingen i det siste. Ta OL ned på et normalt nivå igjen. Jeg tror vi i Norge kan være med på å endre det.

– Hvilket tidsperspektiv tenker du deg?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, men vinter-OL for 2022 og 2026 er allerede tildelt, så 2030 er første mulighet i så fall. Jeg tror Norge bør vurdere det.

Senterpartiet bestemte seg tidligere i sommer for å gi inn for norsk OL-søknad i 2034. Det er foreløpig det eneste partiet som har gått inn for det, men kulturminister Abid Raja fra Venstre uttalte til Eurosport under OL i Tokyo:

– Jeg synes det er viktig at et land som Norge er med og arrangerer internasjonale arrangement. Nå har vi gitt statsgaranti til alpin-VM i Narvik. Hvis de får tildelt det, så har vi et fantastisk anlegg der, og vi kan spre et OL utover hele landet, og dermed få hele landet i ryggen, sa Raja.

Etter et oppfølgingsspørsmål, fortsatte kulturministeren:

– Norge burde være med å arrangere OL. Det er det ingen tvil om, men det bør ikke komme ned til at det er OL i én by, men heller spredd rundt.

Berit Kjøll uttalte til norske medier fredag:

– Fra 2024 blir de fremtidige OL i høy grad av gjenbruk. Det gjelder både Paris, Cortina/Milano og Los Angeles.

Idrettspresidenten mener at prosessen mellom IOC og mulige OL-arrangører er helt forskjellig fra tidligere:

– Det er snudd på hodet. Det er ikke lenger IOC som sier hvordan de vil ha det. Nå er det sånn at en mulig arrangør presenterer hvordan vi kan tenke oss det. Vi vil se på hvor bærekraftig og hvor nøkternt vi kan se for oss et fremtidig arrangement her i Norge, og basert på det vil vi gå i dialog med myndighetene for å finne ut om det er så er aktuelt å gå i dialog med IOC.

På spørsmål om hvilket konsept hun tenker seg for et OL i Norge, kan imidlertid ikke Berit Kjøll gi noe svar:

– Det er for tidlig å si noe om.