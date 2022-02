forrige











Iversen parkert på førsteetappen: − Jeg beklager

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Emil Iversen (30) skulle vise landslagsledelsen at vrakingen tidligere i OL var et feilgrep. Etter stafett-etappen var han usikker på om han burde gått.

Johannes Høsflot Klæbo gikk Norge inn til sølv etter å ha parkert Maurice Manificat inn mot oppløpet på den siste runden.

Hverken Pål Golberg, Hans Christer Holund eller Klæbo klarte å ta inn igjen luken russerne skaffet seg under Iversens førsteetappe.

Trønderen tar selvkritikk etter å ha tapt godt over et halvt minutt nesten før stafetten var ordentlig i gang.

– Det var tøft og brutalt med tunge forhold. Alt ble en kamp. Jeg måtte bare prøve å begrense skadene i det jeg ikke klarte å henge med. Jeg blir syndebukken i dag, og det får jeg bare finne meg i, sier Iversen til VG.

Samtidig graver han seg ikke helt ned.

– Jeg har gått både gode og dårlige etapper, så jeg har erfaring med begge deler. Vi vinner som et lag og taper som et lag. Jeg må beklage til guttene og alle som støtter oss. Samtidig er det et sølv i OL. Men jeg er klar for å stå skolerett og ta skylden for at vi ikke kjemper om gullet.

30-åringen innrømmer at det har vært tøffe dager etter at han uttalte at han følte seg dolket i ryggen av langrennsledelsen. Han mener han var blitt lovet plass på 15-kilometeren.

– Det har vært veldig mye følelser for min del de siste dagene. Det har vært vondt, men jeg fikk gå stafetten. Da gjelder det å legge det andre til side. Denne sesongen er ikke min beste. Idrett er oppturer og nedturer, sier Iversen til VG.

Nå utelukker han ikke å tenke alternativt inn mot neste sesong. Om det blir på landslaget eller ikke gjenstår å se, påpeker han.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Jeg skulle vært foruten alt dette, men skjedd er skjedd. Det er vanskelig. Vi får se hva som skjer videre. Snart er jeg vel ikke kvalifisert heller. Didrik (Tønseth, journ. anm.) har sveivet i gang en kjempesatsing privat. Jeg får ha det som en back up, småler Iversen.

8,7 kilometer ut på den 10 kilometer lange førsteetappen hadde nemlig den italienske sprintspesialisten Federico Pellegrino parkert Iversen og Norge. Opp den siste bakken hang Iversen med hodet, og avstanden økte for hver meter som gikk.

VEKSLET MED LUKE: Russiske Tsjervotkin sendte Aleksandr Bolsjunov ut på andreetappen med en solid luke i front.

Avstanden ved veksling var 34,4 sekunder til russiske Alexej Tsjervotkin. Luken til Pellegrino og Janosch Brugger var på ti sekunder.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum står fast ved at valget av Iversen var riktig.

– Når man tar ut et lag, er det mye man må ta hensyn til. Alle var enige i at Emil var et bra valg. Han fikk det tungt, men jeg er glad for at han ikke mistet hodet da det ble en luke. Da kunne det sprukket totalt, sier Myhr Nossum til VG.

– Skjønner du at flere stusser over valget dere tar?

– Selvfølgelig. Det skal det også gjøres når Norge ikke vinner en stafett. Det skal smerte for hele nasjonen. Ikke bare for oss.

Han mener det er mye de må analysere etter at det endte med stafettsølv. Samtidig er han opptatt av at russerne er vanvittig sterke for øyeblikket.

– Russerne er fantastiske. Det har vi sett under hele mesterskapet. De går fortere enn oss på tre av fire etapper. Da blir det vanskelig. Vi har en vei å gå når det kommer til klassisk.

Iversen fikk naturlig nok spørsmål om han i det hele tatt burde gått etappen.

– Jeg vet ikke. Jeg ble tatt ut, og da må man gjøre så godt man kan. Vi burde hengt på russerne. Det klarte jeg ikke. Dette var under pari, sier Iversen til Discovery.

Iversen har som kjent blitt vraket til samtlige distanser i OL, senest til 15-kilometeren. Han er usikker på om dagens utfall kunne blitt annerledes om han hadde hatt flere renn i beina.

– Hva har gått galt?

– Det må jeg bruke tid på å finne ut av. Jeg har mine mistanker. Men høyden, forholdene og løypene har nok gjort at jeg ikke har tålt å miste en eneste dag. Noen endringer må gjøres. Maren Lundby tipset meg om «Skal vi danse». Jeg tar imot alle råd jeg kan få.

– Tror du at du går mer i OL?

– Nei, det tror jeg ikke.

Ankermann Klæbo tar Iversen i forsvar.

– Det var en vanskelig etappe. Tsjervotkin gikk skikkelig fort. I fjor var det Pål som slet mot ham, og denne gangen var det Emil som fikk det tungt. Men vi er et lag hvor vi alle gjør så godt vi kan. I dag er vi totalt sett ikke bedre enn nummer to, sier Klæbo til VG.

Han understreker at de ikke har latt seg påvirke av skriveriene rundt Iversen inn mot stafetten.

– Jeg har hatt fokus på meg og mitt. Alle utenomsportslige ting må legges til side. Gjengen vår er sammensveiset. Noen utfordringer er det sikkert, men jeg har ikke brukt noe energi på det.

Etter noen turbulente uker, fikk Iversen uventet tillit på første etappe for Norge i uværet i Kina:

Det var Iversens tredje mesterskapsstafett for Norge. Under OL i Pyeongchang i 2018 fikk han derimot ikke tillit. Da gikk Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo inn til gull.

Søndagens stafett endte i en medalje som har hakket lavere valør. Russernes seiersmargin var den største på herrestafett i OL på 20 år. 1,07, mot Norges 1.26 over Italia i Albertville.