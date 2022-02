ENDELIG: Sergej Ustjugov feirer stafettseieren med sine lagkamerater.

Ustjugov-treneren raser mot IOC: − Det er så dumt

ZHANGJIAKOU (VG) Trener Marcus Cramer er kraftig provosert over at Sergej Ustjugov fortsatt ikke har fått en begrunnelse på hvorfor han ble nektet deltagelse i OL i 2018.

– Det er fire år siden. Og fortsatt vet vi ingenting om hvorfor han ikke fikk delta i Pyeongchang. Derfor er jeg veldig glad for at han tok OL-gull i dag. Jeg unner ham det, sier tyske Cramer til VG.

«Den russiske olympiske komité» vant OL-stafetten overlegent foran Norge og Frankrike.

Sergej Ustjugov gikk en parademarsj i snøen på siste etappe. Det var hans første OL-gull. 29-åringen falt og skuffet i sprinten på hjemmebane i OL for åtte år siden. I etterkant av Sotsji-OL ble det avslørt statsstyrt doping i Russland. Det medførte at løpere som Ustjugov, Alexander Legkov og Maxim Vylegzjanin ikke fikk reise til Sør-Korea-OL på grunn av koblingen til dopingskandalen.

Cramer mener at Ustjugov aldri har fått noe ordentlig forklaring fra Den olympiske komité (IOC). Selv har han sendt et personlig brev til IOC-president og landsmann Thomas Bach for en begrunnelse. Cramer peker på at Ustjugov aldri har testet positivt på en dopingprøve.

– Det er noe jeg virkelig ikke forstår. Når du gjør noe galt, må du få vite hva du gjør galt, men vi vet fremdeles ingenting. De ansvarlige fra ulike organisasjoner må forstå at de må forklare for utøveren hva som har skjedd. Det er så dumt, sier Cramer og rister på hodet.

VG har konfrontert IOC’ medieavdeling med Cramers kritikk, men ikke lykkes med å få svar.

Som straff for dopingen i 2014, får ikke russerne konkurrere under eget flagg eller egen nasjonalsang ved seier. NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt satte fyr på den russiske langrennsleiren da han skrev at straffen mot Russland er altfor mild og at de ikke burde fått deltatt i OL i Beijing.

Det skjedde etter Aleksandr Bolsjunovs overlegne tremilsgull foran Dennis Spitsov.

– Jeg er veldig sint over at hver gang en russer vinner, starter diskusjonene om doping på nytt. Alle kan komme på treningen vår og studere. Vi tar mange dopingkontroller og vi gjør alt som er mulig i kampen mot doping, sier Cramer.

– Er det ikke forståelig at noen lurer og er kritiske etter det som skjedde i Sotsji?

– Historien må lukkes. Den russiske idretten fikk en stor straff for dette, særlig utøverne og spesielt de som ikke fikk gå i 2018. Siden har vi jobbet veldig hardt med løperne. Vi har pushet dem hardt og vi gjør alt for å vise at vi har rene utøvere, svarer Cramer.

– Det er kjedelig at disse spørsmålene kommer på nytt hele tiden. Vi har ikke hatt problemer med det på lenge. Vi prøver å trene mer og bedre. Det er svaret på hvorfor vi er på et veldig høyt nivå nå. Jeg forstår ikke diskusjonen om og om igjen.

– Hvordan tar utøverne dopingspørsmålene?

– Det er veldig tøft for utøverne.

– Hva synes du om den russiske skipresidenten Elena Välbes boikott av norske medier etter NRK-kommentaren?

– Det er hennes avgjørelse og jeg kan ikke snakke for henne, men jeg forstår at det blir for mye når det kommer igjen og igjen. Vi har diskutert det mange ganger tidligere.

Russerne har hatt et sterkt OL med Bolsjunovs gull og to stafettgull. Cramer forklarer det med vellykkede treningssamlinger og mye høydetrening før OL.

– De fleste av løperne har ikke vært hjemme siden starten av oktober. De har omtrent ikke sett familiene deres, sier Cramer.– De er sterke og har vært favoritter inn mot stafetten slik de har gått. Det er ikke overraskende, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG etter stafettsølvet.