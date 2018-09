ENDRINGER: Hverken Petter Northug, Niklas Dyrhaug eller Martin Johnsrud Sundby har kunne gjøre treningen helt som planlagt i sommer. Foto: NTB SCANPIX

Uvant mye helsetrøbbel for skistjernene: – På ingen måter ideelt

LANGRENN 2018-09-07T05:36:02Z

Martin Johnsrud Sundby måtte forlate høydesamling med luftveisplager. Han føyer seg inn i rekken av utøvere som har måtte endre planen i sommer.

Publisert: 07.09.18 07:36

– Martin hadde litt sårhet i luftveiene, og da valgte vi å returnere for å unngå at han skulle bli syk. Det har ikke noe å si for utbyttet hans, sier Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget.

Sundby rakk en drøy uke av høydeoppholdet i Livigno før han reiste tilbake til Norge for å unngå ordentlig problemer. Han er ikke alene om å måtte justere treningsplanen blant de norske herreløperne.

– Det er på ingen måter ideelt. Hadde de ønsket hviledagene, hadde de planlagt dem. Det påvirker også de friske på laget at noen mangler, sier Petter Skinstad, TV 2-ekspert.

Både han og Torgeir Bjørn peker på at litt skader og sykdom alltid dukker opp, men :

– Det har vært større omfang i år enn det pleier å være. Mange har måtte justere. Det ideelle er om man får fulgt planen, sier NRK-ekspert Bjørn.

Problemene

Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug var ikke med til Livigno i det hele tatt. Dyrhaug sliter fortsatt med leggen som har plaget han i sommer. I april fikk han skulderen ut av ledd.

Røthe var forkjølet og droppet høydesamlingen.

– Det har vært litt mer enn vanlig. Av vanlige forkjølelser har det vært lite i år, men det er de litt større problemene som har kommet. Det ar alltid kjedelig å ikke være fulltallig på samling, sier Røthe.

Petter Northug s kropp spilte ikke på lag etter at han kom hjem fra treningstur i Spania og blodprøver ga heller ikke svar på hva som er galt. Nå er han tilbake i trening i lavlandet.

Emil Iversen har også meldt forfall i sommer. Han også kom hjem utslitt fra Spania med halsbetennelse i slutten av juli og ble satt på antibiotikakur.

Finn Hågen Krogh hadde en svært tung 2017/18-sesong og han har blitt holdt igjen på trening i sommer også.

Johannes Høsflot Klæbo har ikke hatt noen store problemer, men klaget på tung kropp for fire uker siden.

– Ikke bekymret

– I det store bildet er jeg ikke bekymret selv om det har vært mye. Det er to som peker seg ut med en veldig sterk sommer: Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. For dem går alt på skinner, sier Bjørn.

– Jeg siterer Magnar Dalen (tidligere trener for Finland): «Er ingen syke eller skadet, trenes det for lite». Man balanserer på et knivsegg når man holder på med toppidrett. Det er ganske normalt at noen sliter litt hele tiden, mener Skinstad.

Felles samling

Ved enkelte anledninger i sommer har forfallisten vært lang, men allround - og sprintlaget har lagt flere samlinger sammen.

– Det er gunstig når så mange har hatt problemer og gir fin matching, mener Bjørn.

– Det har vært mye. Det trenger ikke å bety all verden og et par fridager kan slå ut positivt, og også gjøre at man forebygger en skikkelig smell, sier Skinstad.

Sjefen for det medisinske for herreløperne er ikke urolig.

– Det er helt naturlig at det blir litt å ta hensyn til i en gruppe som trener så mye. Det er konsekvensen av at vi trener så mye. Det er ikke noe dramatisk. Det viktigste er at vi prøver å ligge i forkant, sier Øystein Andersen.