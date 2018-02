VEKKER OPPSIKT: Uttalelsene til Vidar Løfshus om Therese Johaug-saken har vekket reaksjoner. Her er han avbildet på Pyeonchang-OLs siste dag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

FIS-leder svarer på Løfshus-angrepet

Publisert: 26.02.18 08:31

LANGRENN 2018-02-26T07:31:55Z

Generalsekretær i FIS, Sarah Lewis, har fått med seg den voldsomme tiraden landslagssjef Vidar Løfshus kom med etter at Marit Bjørgen (38) hadde sikret seg et historisk OL-gull.

– Dersom direktøren for Norges langrennslandslag, Vidar Løfshus, har bemerkninger eller spørsmål han ønsker å ta opp med FIS, og beskyldninger mot spesifikke personer, så er han velkommen til å gjøre det gjennom Norges skiforbunds ledelse, som vi har en konstruktiv og pågående dialog med, sier Lewis til TV 2 Sporten .

Det er Therese Johaug-saken som er årsaken til at den norske langrennssjefen blåste ut i går .

– Det er en skam at FIS har utestengt henne herfra. Jeg håper at de ser at selv om de prøvde å ta fra oss den så var vi best uansett. Det håper jeg Kasper merker seg, sa Løfshus til Nettavisen .

Uttalelsene fikk naturlig nok enorm oppmerksomhet hjemme i Norge, på en dag der Marit Bjørgen sikret seg et historisk OL-gull på tremila .

Løfshus selv angrer ikke på at han kom med angrepet mot FIS i går.

VGs sportskommentator: Skammelig av Løfshus

– Jeg står for det som er sagt, sier han til Adresseavisen og legger til at han ikke har fått med seg at hans uttalelser i etterkant av Bjørgens tremilsgull i OL har vakt reaksjoner.

– Når jeg får spørsmål om Therese, da svarer jeg. Det er kjent hva støtteapparatet mener om dette, legger Løfshus til.

Det var etter søndagens gull på tremila Løfshus fikk spørsmål om hvordan Norge kunne følge opp langrennssuksessen fra årets OL til neste års VM i Seefeld.