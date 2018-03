PUSTER HAM I NAKKEN: I Falun i 2013 kunne Petter Northug (til venstre) løfte verdenscupkula etter å ha vunnet ti verdenscuprenn i samme sesong. Allerede lørdag kan Johannes Høsflot Klæbo tangere den rekorden, under sprinten i Lahti. Foto: AFP / NTB Scanpix

Klæbo én seier fra Northug-rekord

Publisert: 02.03.18 18:41 Oppdatert: 02.03.18 19:07

Johannes Høsflot Klæbo (21) i ferd med å tangere Petter Northugs (32) rekord for antall seirer i verdenscupen på én sesong.

Klæbo står med ni seirer foreløpig i verdenscupen denne vinteren – inkludert Tour-seieren i Ruka.

Det er kun én triumf fra å kopiere Northugs rekord med ti verdenscupseirer i én sesong (i 2010 og 2013, også det inklusiv Tour-seirer), ifølge FIS .

– Det er imponerende allerede i andre sesong som senior. Johannes er fremtidens skiløper. Han kommer til å løfte seg mye på distanse de neste årene. Petter skal gjøre en formidabel jobb til neste vinter, sier Torgeir Bjørn, NRK-ekspert.

Bare Martin Johnsrud Sundby har vunnet flere renn på en sesong. Han tok 16 seirer i 2015/2016.

– Slå Klæbo før det er for sent

Med syv renn og en tour igjen av sesongen skal det mye til for Klæbo, som sto over Tour de Ski, å slå Sundbys rekord.

– Johannes er først og fremst den beste sprinteren, også er han blant de syv-åtte beste på distanse. Han leverer stabilt nesten bare gode skiløp, mener Bjørn.

Klæbo er favoritt til å vinne sprinten i finske Lahti, mens det er større spenning til hva trønderen får til i sin første femmil i verdenscupen i Holmenkollen neste helg.

– Martin Johnsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger bør passe på å utnytte denne vinteren på å slå Klæbo på distanse. Før det er for sent, sier Bjørn satt på spissen.

I tillegg til de ni seirene i verdenscupen ble Klæbo OL-konge med tre gull. 21-åringen har ledet verdenscupen fra første stavtak, og har over 150 poeng ned til Dario Cologna og Sundby.

– Det er som de store skikongene har vært før. Bjørn Dæhlie var også slik ganske tidlig i senioralder. Det viser at Klæbo er tøff mentalt og klarer å prestere gang på gang.

Norsk dominans i Lahti

Klæbo har fem seirer i sprint denne verdenscuputgaven – ved siden av OL-gullet. Kun Ola Vigen Hattestad og Emil Jönsson har klart flere med seks.

– Fantastisk. Det beviser at han er stabilt sterk. Tre gull og beste utøver i sitt først OL er helt rått. Han virker også å være fornuftig. Kanskje var det smart å stå over OL-femmila for å satse videre på verdenscupen, mener Timo André Bakken, tidligere norgesmester på sprint.

Norge har vunnet sprinten i Lahti tre år på rad: Emil Iversen i 2016, Eirik Brandsdal i 2015 og Pål Golberg i 2016. Federico Pellegrino ble verdensmester i fjor. Da ble Klæbo nummer tre.