Sundby får ikke Holmenkollmedalje på grunn av dopingdom

Holmenkollmedaljen, norsk skiidretts høyeste utmerkelse, innstiftet 1894 av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme (Skiforeningen) og første gang utdelt 1895. Tildeles aktive skiløpere med fremragende prestasjoner gjennom flere år, særlig i Holmenkollrennene. Den er også blitt tildelt for annen innsats på skiidrettens område, bl.a. til kong Haakon 7 1955 og kong Olav 5 1968. Medaljen er tegnet av Andreas Bloch med Skiforeningens emblem som motiv og randinnskrift «Idræt for fædrelandet». Utdeles under Holmenkollrennene.

Kilde: SNL