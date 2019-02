SKUFFET: Emil Iversen etter at det VM-byen er rammet av dopingrazzia. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Sterke reaksjoner og forvirring i VM-byen: Kompis av Iversen ikke til start etter dopingrazzia

SEEFELD (VG) Emil Iversen sier han er overrasket over at kameraten hans – estiske Andreas Veerpalu – ikke stilte til start på onsdagens 15-kilometer.

Publisert: 27.02.19 18:35 Oppdatert: 27.02.19 19:08







Flere løpere fra Estland, Kasakhstan og Østerrike stilte ikke til start etter dopingrazziaene i VM-byen, som politiet gjennomførte. Selv om navnene på de involverte løperne ikke blir bekreftet var alle løperne fra landene som skal være involvert i dopingrazziaene, men Østerrike bekreftet at det var snakk om to løpere.

Blant dem som ikke stilte til start var Aleksej Poltoranin, en av verdens beste klassiskløpere gjennom det siste tiåret. Årsaken er ikke bekreftet.

En annen som ikke stilte til start var estiske Andreas Veerpalu som også har vært kompis med Emil Iversen i Meråker der han gikk på skigymnaset. At han ikke stilte til start overrasker Iversen.

– Han har bodd i Meråker. Slik jeg kjenner han er han en godgutt som ikke er en veldig bra skiløper, sier Emil Iversen etter 15-kilometeren.

Til Trønder-Avisa forteller Iversen at forholdet er såpass nært at estlenderen malte huset hans i fjor sommer.

Det ble meldt at en av løperne ble tatt på fersken med nål i armen.

– Det er sjokkerende. Jeg trodde vi var ferdig med den tiden. Men det er godt å se at det jobbes bra og det er veldig mye bedre at løpere ikke kommer til start, enn å sende ut medaljer etter neste år, sier Iversen.

Det var stor oppmerksomhet rundt de løperne som manglet til start:

Det var dopingrazziaen som var et stort tema i VM-byen. VM-vinner Sundby, sier dette etter sitt første gull:

– Jeg har skjønt at det har vært mye som har skjedd både i går og i dag. Jeg vil ha mer informasjon og prate med folk som vet mer om saken før jeg uttaler meg mer. Positivt er det ikke, sier Sundby til VG.

REAGERER STERKT: Andrew Musgrave. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Det ble meldt at en av løperne ble tatt på fersken med nål i armen.

– Det er sjokkerende, jeg trodde vi var ferdig med den tiden. Men det er godt å se at det jobbes bra og det er veldig mye at løperne ikke kommer til start enn å sende ut medaljer etter neste år, sier Iversen.

Denis Volotka, Poltoranins lagkamerat sier han sist snakket med stjerneløperen dagen før rennet da han trente. Han sier til VG etter sin 15 kilometer at han ikke vet hvorfor lagkameraten ikke kom til start.

Skotten Musgrave fikk med seg de første overskriftene om dopingrazziaene allerede før starten på 15-kilometeren.

– Det er fader meg synd dersom det bare har vært piss som har fått dem til å gå fort, sier Musgrave.

VG blir fortalt fra kilder i miljøet at løpere som Poltoranin og Veerpalu skal ha samme trener selv om de går for forskjellige nasjoner. På spørsmål om det går rykter i langrennsmiljøet om løpere de mistenker, svarer Musgrave.

– Så klart det går rykter, sier Musgrave til VG.

– Er det et dopingproblem i sporten?

– Så klart. Vi ser folk blir tatt. Johannes Dürr ble tatt i OL. Jeg tror de fleste er rene, men det er alltid en og annen idiot som skal jukse.

På spørsmål om hans reaksjon på at en utøver fra Kasakhstan ikke stilte til start, sier sølvvinner Aleksandr Bessmertnykh:

– Jeg hører dette fra deg nå. For meg er dette veldig rart, for når en utøver forbereder seg til mesterskap år etter år, så ser det veldig rart ut at dette skal skje, sier Bessmertnykh til VG og legger til:

– Jeg føler med ham. Jeg håper sannheten kommer frem, så alt blir bra. Jeg håper dette bare er en misforståelse og at alt blir bra.