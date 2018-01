FORBANNET: Markus Cramer er opprørt over Den internasjonale olympiske komité. Foto: NTB scanpix

Russlands landslagstrener i sjokk over Ustjugov-dom: – En skandale

Publisert: 23.01.18 18:59 Oppdatert: 23.01.18 19:12

LANGRENN 2018-01-23T18:12:40Z

Markus Cramer er Russlands landslagssjef. I et intervju med VG hudfletter tyskeren Den internasjonale olympiske komité for å nekte superstjernen Sergej Ustjugov OL-deltagelse.

– Det er en stor skandale. Jeg vet at Sergej er ren. Jeg vet også at han ikke er en del av listen over utøverne fra Sotsji. Det har ikke vært noen skraper på flaskene med hans dopingprøver. Hvis IOC har bevis, hvorfor har de ikke kommet frem med dem? Vi har ikke fått noen forklaring, sier Cramer til VG på telefon fra østerrikske Seefeld.

Avgjørelsen til IOC ble kjent i morgentimene. Da var Cramer på trening med Russlands største langrennsstjerne, intetanende om hva som hadde skjedd.

Knust Ustjugov

Russlands tyske landslagssjef forteller at han sjekket mobilen da han kom tilbake til hotellet.

Da forsto Cramer at noe var galt.

– Jeg så at jeg hadde mange ubesvarte anrop på telefonen. Jeg tenkte: «Hva er det som har skjedd nå?»

Cramer forteller at Ustjugov umiddelbart ble nysgjerrig.

– Sergej så på meg, så sa han: «Markus, hva har skjedd? Er det dårlig nytt?»

– Jeg forsøkte å forklare det for ham. Jeg sa hva som hadde skjedd, men at vi måtte håpe at det ikke var en endelig avgjørelse. Du kan forestille deg hvordan han reagerte. Han har trent hardt dag etter dag for å prøve å ta en medalje i OL. Nå får han ikke engang delta, forteller Cramer til VG.

Mener IOC er ute etter Russland

– Hvordan reagerte du på nyheten?

– Jeg fikk sjokk. Vi har ikke engang tenkt tanken på at dette kunne skje. Vi har ikke hatt noen informasjon om at noe var galt, sier Cramer.

– Kan du gå god for at Ustjugov er ren?

– Sergej har ingen positive dopingprøver. Han har blitt testet mange, mange ganger i forbindelse med treninger og konkurranser. I Toblach ble han testet tre ganger i løpet av 24 timer! Hva mer kan han gjøre for å vise at han er ren? Hva mer kan han gjøre?

– Nå er det bestemt at han ikke får delta i OL, men hvorfor? IOC har foreløpig ikke gitt oss noen begrunnelse. Jeg vet ikke hva de folkene som har bestemt dette tenker med. Jeg tror de bare sitter på kontorene sine. De snakker ikke med utøverne. De vet ikke hvilken trening de legger ned.

– En skandale

– Oppfatter du avgjørelsen som endelig?

– Jeg håper ikke det. For meg er det fullstendig urettferdig mot utøverne. Det siste året har fått meg til å tenke at de ønsker å straffe det russiske laget. De gjør alt de kan for å straffe dem. Jeg håper CAS vil fatte en annen beslutning, sier Cramer.

– Har du pratet med andre i det russiske forbundet?

– Ja. Jeg snakket først med Jelena Välbe. Hun har ingen mer informasjon enn at Sergej ikke er på listen over utøvere som får delta i OL. Hun vet heller ikke hvorfor. Da jeg pratet med henne, forsøkte hun å finne ut hva som har skjedd, hva IOC tenker med. Jeg kan bare si det igjen: Det IOC har gjort er en skandale. Og de gjør det bare noen dager før OL. De kan ikke diskvalifisere utøvere når de ikke har noen bevis, sier den russiske landslagssjefen.

Ustjugov vil «fortsette jobben»

Ustjugov skriver tirsdag kveld på sin Instagram-profil at han er skuffet over den olympiske bevegelse. 25-åringen omtaler sine fire lagkamerater som ble utestengt fra OL på livstid før jul.

– Jeg er like overbevist om at de er rene, som at jeg er ren, fastslår Ustjugov.

– Etter det som skjedde med dem, kunne jeg ikke være sikker på hva som skjedde med meg.

Ustjugov snakker blant annet om Aleksander Legkov og Maksim Vylegzjanin, som begge sto på pallen etter femmila i Sotsji-OL. Han har tidligere fortalt hvor forbannet han var etter nyheten om utestengelsen av lagkameratene.

– Jeg var mindre overrasket og opprørt i dag enn da de ble utestengt i november. Og denne gang skal jeg ikke bekymre meg, men fortsette jobben og nyte den, skriver Ustjugov, før han legger til:

«Vi er russiske, vi er sterke, vi er rene"».

Dette sier IOC

I en uttalelse gjengitt av russiske Sport Ekspress, begrunner Den internasjonale olympiske komité avgjørelsen om å utelate Ustjugov, samt flere andre russere fra listen over klarerte OL-utøvere, slik:

– Med denne listen vil vi sørge for at bare rene russiske utøvere skal få delta i OL. Vi vil at det ikke skal være noen tvil eller mistanke til de russiske utøverne som får muligheten til å delta i Pyeongchang, sier Valerie Fourneyron, leder for IOCs kommisjon til å kontrollere de mulige russiske OL-deltakerne.