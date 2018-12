DOMINERER: Norge har sammen med Russland dominert langrenn det siste året. Nå har Norge seks blant de ti beste blant herren i verdenscupen. Foto: Gian Ehrenzeller / TT NYHETSBYRÅN

Sundby om den norske langrennsdominansen: – Skummel trend

Martin Johnsrud Sundby (34) mener det ikke er bra for sporten fremover om stadig nye norske stjerner blir helt dominerende.

16.12.18

– Det er ordentlig vanskelig. Det er ikke penger i idretten for øyeblikket. Så enten må det revitaliseres eller organiseres på en annen måte. Det er en erkjennelse vi må gjøre, sier Sundby til VG etter 3.-plassen i Davos.

På 15-kilometeren stilte Sundby og Hans Christer Holund som de eneste landslagsløpere. Norge fikk likevel fire løpere blant de 11 beste .

De norske herrene har nå 13 pallplasser etter ni konkurranser denne sesongen. Resten av langrennsverdenen har 14 pallplasser, der Russland har stått for fem av dem og har verdenscupleder Aleksandr Bolsjunov.

Blant stabile toppløpere på herresiden har Alex Harvey vært ensom fra Canada, Federico Pellegrino det samme i Italia, Iivo Niskanen er den som har dominert i Finland, Calle Halfvarsson omtales som eneste svenske håpet og Dario Cologna har vært eneste stjerne fra Sveits. Samtidig har Canada, Finland, Sveits, Russland og Italia tatt gull på herresiden i de to siste mesterskapene, mens Sverige har vært utfordreren på toppen på damesiden.

Men i verdenscupen har Norge dominert stort.

Blant damene er det imidlertid nå kun Johaug og Ingvild Flugstad Østberg, nummer en og to i verdenscupen, som er inne topp 10 sammenlagt. Norge har tidligere år vært helt oppe i over 80 prosent seiersprosent i damelangrenn noen sesonger. Men Sverige har dominert i sprint denne sesongen.

– Det verste som kan skje med internasjonal langrenn er at vi i Norge får slike nye stjerner som det vi får. Når Johannes kommer og tar over for Petter, eller blir så dominerende, så hadde det aller beste vært om han hadde vært tysk, fransk eller sveitsisk, sier Sundby, som påpeker at det er fantastisk for Norge at man lykkes.

Dette året trakk det tyske selskapet Viessmann sitt sponsorat for langrennsverdenscupen og ville bare satse videre på kombinert og hopp.

Samtidig har norsk langrenn hatt en kommersiell blomstring det siste tiåret. Det er også blitt svært mange hardtsatsende utøvere målt mot andre nasjoner. Sundby drar selv opp det generelle bildet.

– Vi kunne sikkert drømt om at det fantes nasjoner som særlig Tyskland og Frankrike og andre som hadde det samme. Men det er det dessverre ikke. Vi er litt ensomme akkurat der. Men langrenn har hatt en høy posisjon i Norge i lang tid, sier Sundby.

Sundby påpeker at dominansen og væremåten til Petter Northug, som la opp tidligere i uken, har skapt en fantastisk interesse for langrenn, men påpeker:

– Paradokset i det er at samtidig som han var så dominerende som han var, så tok han luven av internasjonal herrelangrenn i samme slengen, sier Sundby, som selv fortsatte å dominere etter Northug.

Han påpeker at Northug tok over som ener for løpere som Axel Teichmann og Tobias Angerer. Han mener det var disse tyske løperne som førte langrennssporten opp til et punkt da det var mest penger i langrenn i forrige tiår.

Verdenscupen sammenlagt herrer 1. Bolsjunov, Russland – 367 poeng 2. Sjur Røthe, Norge – 329 poeng 3. Emil Iversen, Norge – 328 poeng 4. Didrik Tønseth, Norge – 308 poeng 5. Calle Halfvarsson, Sverige – 284 poeng 6. Johannes H. Klæbo, Norge -280 poeng 7. Martin J. Sundby, Norge – 248 poeng 8. Federico Pellegrino, Italia – 176 poeng 9. Simen H. Krüger, Norge – 165 poeng 10. Andrej Melnichenko, Russland – 153 poeng

– Så tok vi, eller Petter, over. Så er det en skummel trend at vi har herjet så mye som vi har gjort de siste årene. Slik er det. Det må man bare finne en løsning på, sier Sundby.

Sveitsiske Dario Cologna, som står med fire OL-gull i karrieren og har vunnet Tour de Ski flere ganger, mener det er viktig for interessen at land har løpere som kan vinne, slik han har gjort for Sveits for å bevare interessen.

– Hvis vi ikke har noen som kan det, så vil interessen kanskje forsvinne. Men nå er det ganske bra i Sveits, sier Cologna, som påpeker at tilskuerne som omkranset løypene i Davos var langt flere enn på rennene i Norge. For det har skuffet ham denne sesongen.

Markedsdirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS) Jürg Capol var søndag til stede på verdenscuprennet i Davos. Selv om han kaller Norhug en PR-maskin mener Capol at det ikke har veldig stor innvirkning på utviklingen internasjonalt for langrenn at den norske stjernen har lagt opp.

– Petter Northug var vel kjent, men dersom du går på jernbanestasjonen i Zürich og spør hvem Petter Northug ville kanskje 90 av 100 personer ikke huske hvem han er. Han er kjent i naturlige områder der langrenn er populært, men han var ikke som Alberto Tomba, sier Capol.

Derimot ser han at Northug har hatt en betydning for årets finansiering av langrennsverdenscupen, der handelskjeden Coop, trønderens tidligere sponsor, nå er hovedsponsor for langrennsverdenscupen etter at Viessmanns exit trakk seg ut.

– Naturligvis var Petter en person som kom med Coop, som var interessert i langrenn, sier Capol.